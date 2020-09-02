【酒店優惠】Klook推5間酒店買一送一優惠　平均$715晚住君悅酒店連早餐【內附訂購方法】

▲ Klook與5間酒店聯手推買一送一優惠，9月3日9點開賣。

疫情期間，不少港人假日會發掘本地的旅遊熱點，並在香港的酒店「staycation」享受旅遊感覺。旅遊平台Klook是次與旅遊達人Jerry.C謝利，於9月3日晚上9點推出「請你STAY一晚」網上直播。期間會提供限定優惠，包括5間酒店Staycation買一送一、額外8折優惠等！快閃優惠9月3日（四）晚上9時開始，名額數量有限，想入住的朋友記得要先下載Klook App，準時搶購！

香港君悅酒店 Grand Hyatt Hong Kong

星期日至星期四入住香港君悅酒店豪華客房，買一送一優惠價$1,430，平均每晚$715，連君悅咖啡廳雙人早餐，名額只有10個。入住日期為9月3日（四）至10月29日（四）。

在9月3日當晚更可搶購限時額外8折優惠，只需$1,430（原價$1,788），星期日至四入住保證房間升級至海景客房，連君悅咖啡廳雙人早餐及8折餐飲折扣。優惠名額有限，必須在9月3日當晚11:59前預訂，酒店入住日期為9月3日（四）至10月29日（四）。

香港美利酒店 The Murray

香港美利酒店屬城中最潮打卡酒店，是次快閃買一送一優惠價$3,300，平均每晚$1,650，更可免費升級客房住宿，名額3個。優惠含$1,500餐飲券，可嘆高質下午茶及品嚐精緻美點，更可以體驗貼心夜床服務連迎賓飲品，及參與美利歷史導賞團。酒店入住日期為9月6日（日）至10月31日（六）。

▲ 香港美利酒店。

九龍海逸君綽酒店 Harbour Grand Kowloon

入住九龍海逸君綽酒店全新海景塔樓客房，買一送一優惠價只需要$1,320起，平均每晚$660起，名額有限。客房盡覽無敵海景，可以盡情打卡，成功訂購更可專享75折餐飲優惠。酒店亦會為前來慶祝週年紀念或生日的賓客送上驚喜，締造獨一無二的住宿體驗。酒店入住日期為9月6日（日）至10月29日（四）。

▲ 全新海景塔樓客房。

海景嘉福洲際酒店 InterContinental Grand Stanford Hong Kong

買一送一優惠價$1,815可入住尊尚半海景客房，平均每晚$908，名額只有10個。套餐包一位豐富自助早餐，第二位客人只需加$100（另收10%服務費）便可一同享受自助早餐，酒店餐廳消費可享8折優惠。酒店入住日期為9月3日（四）至10月31日（六）。

皇家太平洋酒店 The Royal Pacific Hotel and Towers Hong Kong

以$1,100預訂超豪華客房住宿一晚，即獎免費住宿一晚，平均每晚$550。優惠包括每房每晚$200餐飲消費額，每晚尊享精選紅酒一瓶 、免費享用房間内提供的罐裝飲品，並可延遲退房至下午 2 時。免費住宿一晚只適用於第一晚入住後享用。酒店入住日期為9月3日（四）至10月31日（六）。

▲ 超豪華客房。

諾富特東薈城酒店 Novotel Citygate Hong Kong Hotel

以額外8折優惠，只需$1,036（原價$1,806）即可入住高級客房，並可享用自助早餐、Olea地中海餐廳2人午餐套餐。入住期間享有免費泊車優惠，更可延遲退房時間至下午4時。星期五及星期六入住，只需$1,132（原價$ 1,999）。酒店入住日期為9月4日（五）至10月31日（六）。

可先在Klook預約第1晚入住日期，並在指定入住日期前致電或電郵酒店安排第2晚入住日期（皇家太平洋酒店除外），視乎酒店房間情況。所有限時預訂優惠不設取消及更改。優惠期由9月3日至9月9日，名額數量有限，先到先得，售完即止。

訂購教學：

先下載Klook App，按右下方「我的帳戶」

按「登入」或「註冊」，可以Apple、Facebook、Google、微信、或輸入電郵及密碼登錄或註冊

可到「我的帳戶」，開啟「立即開啟」以收到直播提示

到時會見到Klook LIVE功能在介面上方，並進入Klook LIVE頁面

9月3日晚上9時以App搶優惠

其他酒店優惠、免費Glamping、DBS信用卡客戶專享$2,000優惠碼詳情可按此

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希