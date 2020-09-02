教大明年開辦個人理財教育碩士課程　校長張仁良或客串上陣授課

▲ 金融學出身的教育大學校長張仁良說，如有需要，他也樂意親身上陣，擔任客串嘉賓，給學員傳授「兩招」。（相片由教大提供）

香港教育大學計劃於明年開辦全港首個「個人理財教育」碩士課程，教授學員的金融和理財知識，如何為不同年齡和背景的人士提供最合適的理財知識。

課程會邀請業界人士擔任顧問，與學員分享最近市場資訊，金融學出身的教育大學校長張仁良說，「每個人生階段都有不同的理財需要，例如大學生和剛投身社會的年輕人首次使用信用卡，在職人士需處理他們的強積金和其他投資組合，或置業人士申請樓宇按揭等。各階段所需要的財務管理知識各異，但肯定的是越早掌握有關知識越好。」

張仁良與英國劍橋大學及浸會大學學者，共同就商業行賄進行一項大型研究，追蹤60個國家的200家上市公司，檢視其過去40年向公營機構行賄的案例，發現部分企業從行賄中獲得大額合同和豐厚短線收益，每一元賄款可達到約6至9元的公司企業收益，但隨著各地加強執法，最終因行賄被檢控，得不償失。

張仁良說，「君子愛財，取之有道」，有關研究正正反映商業道德的重要性。上述研究已獲最新一期《經濟學人》引述，稍後將於學術期刊《管理科學》發表。

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責任編輯：馮琪雅