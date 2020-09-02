高永文落場親替採樣　聶德權盛讚手勢專業

▲ 聶德權（右）接受檢測，由高永文（左）親自落場操刀。（聶德權Facebook）

普及社區檢測計劃踏入第二天，負責計劃的公務員事務局局長聶德權，連日來頻頻落區視察不同檢測中心，今早就到香港公園的檢測中心，竟然遇上當值的前食物及衞生局局長高永文，即場感受高永文採樣的手勢。

聶德權分享接受採樣的片段，片中的醫護人員身穿全副保護衣，佩戴了口罩及面罩，根本看不清容貌，要不是聶德權表明，為他採樣的醫護人員是高永文，恐怕無人知道眼前醫護人員的真面目。

從片段可見，高永文向聶德權仔細講解採樣過程，稱過程或有少許不適，但因人而異，視乎鼻腔的闊度，整個採樣過程不消一分鐘就完成，但聶德權似乎意猶未盡，未肯離開，換來專心工作的高永文提醒︰「完成咗，你唔使坐喺度。」

聶德權事後大讚，高永文手勢非常專業，給予滿分的高度評價，更稱高永文昨日已參與檢測一整天，比平日的門診工作還辛苦，大讚對方熱心爆燈。他又透露，高永文昨日的採樣工作，是在另一個檢測中心進行，意味高永文並不是常駐於香港公園檢測中心，市民如果想由高永文親替檢測，似乎要講求運氣。

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