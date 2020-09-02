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【港姐2020】謝嘉怡獲肥媽傳授絕密減肥餐單　港姐冠軍3個星期減11磅

娛樂 18:50 2020/09/02

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

提名人肥媽傳授絕密減肥餐單？港姐冠軍謝嘉怡三星期減5公斤！

2020年香港小姐冠軍日前出爐，香港與蘇格蘭混血佳麗謝嘉怡（Lisa），同時獲頒「最上鏡小姐」成為雙料港姐冠軍。謝嘉怡這位新鮮出爐港姐冠軍，是由大家熟悉的肥媽提名參選。

曾有傳，謝嘉怡在面試見了TVB高層樂易玲及余詠珊後，被勒令減肥瘦身，而謝嘉怡最後亦於決賽前成功減掉約5kg，約11磅。

其實謝嘉怡被網民稱為近年最靚港姐，不過由於身形較為嬌小，故看起來稍為「大隻」，因此體重近54kg的才被略顯肥胖而已。因此，她亦應TVB要求，在3星期內減去約5kg，變至48.4kg參選，比例更顯平均。

【港姐2020】出爐香港小姐冠軍與頭號粉絲撐枱腳　謝嘉怡仍未敢相信夢相已成真

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肥媽教減肥

由身材不屬窈窕的肥媽教減肥，似乎有點沒說服力。不過其實肥媽有不少減肥心得，可能只是她只教人而自己不去做而已。

謝嘉怡就曾在訪問中提及減肥方法由肥媽提供，她指早餐時吃一片麵包，並配上蔬菜及蕃茄，只用鹽調味，間中吃梳打餅補充體能。

肥媽亦教Lisa一天可以吃4至5餐，但就要少吃多餐。雖然Lisa有擔心身體未能支撐暈倒，但幸好只用約3星期便見成效，成功減去5kg，可說是非常成功。

謝嘉怡減肥前身材圓潤，拍照時有時會顯雙下巴。成功減肥後，她的五官輪廓更為突出，下巴變尖，臉相亦更年輕有神，身材上的線條亦更明顯，減肥3星期贏得冠軍絕對非常值得！

【港姐大學】蘇格蘭混血謝嘉怡畢業後任手術室護士　解構出爐港姐冠軍名牌大學【多圖】

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為留港發展努力學廣東話

現年25歲、在蘇格蘭任職手術室護士的謝嘉怡，為參選香港小姐而開設instagram帳號。去年才畢業的她曾到過中非國家擔任義工，因為希望回港發展及一圓爸爸夢想，決定返港參加香港小姐。

【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】

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Lisa在決賽當晚表演令人驚喜，鬼妹仔性格的她性格率真可愛，贏得不少星級評判的讚賞，及為觀眾帶來歡樂。

雖然Lisa的廣東話未算流利，但她亦表示回港後每日都要練習，有時間會看電視去學，想再上課學習寫和讀，實在是非常勤力。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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