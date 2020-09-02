【星二代開學】女兒升直資小一開學勁緊張　張頴康眼瞓陪女上Zoom遇網絡塞車【多圖】

▲ 張頴康和麥雅緻一大早陪女兒上Zoom課，但張頴康一臉睡眼惺忪。

今年開學日，全港學生哥都要網上開學，一眾星爸星媽也不例外，TVB小生張頴康和太太麥雅緻也陪女兒小豆（張雅喬）開Zoom上課，或許開學日主要講新學年計劃，張頴康穿著睡衣配一頭亂髮睇到恰眼瞓，幸好小豆沒受其影響乖乖Zoom足3小時，但媽媽麥雅緻表示，小豆仍未感受到自己已是小學生。

張頴康和麥雅緻（Angie）將小豆開學的相片上載至facebook專頁，可見張頴康睡眼惺忪陪女兒Zoom，麥雅緻也戴上黑超遮素顏，為了女兒能順利開學，二人都無暇打理自己。

唔好怪爸爸點解頭都唔梳又著住睡衣陪你返學，因為你今日返學係鞋都唔駛著！不過慶幸嘅係，爸爸媽媽可以陪住你上堂！大家加油！

▲ 張頴康開美顏cam顯得精神一點。（張頴康麥雅緻fb專頁圖片）

網絡擠塞畫面窒聲畫不一致

麥雅緻接受TOPick訪問分享升小開學日的經驗。小豆今學年升讀沙田區一間直資一條龍學校一年級，昨開學日由早上8時半至11時半開Zoom上課，過程都有少少混亂，主要是Zoom的技術問題，加上「網絡塞車」導致畫面有點窒、聲畫不一致，有其他家長甚至不能登入。

Zoom有幾個ID，每小時要去不同的Zoom meeting，我們要為女兒登入，她初來報到不知發生甚麼一回事。

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女兒未習慣自己是小學生

雖然Angie已帶過小豆去參觀學校，但始終未曾正式返學校上課，不了解小學的運作，而且昨日學校主要是講校規和校訓，以及新學年的教學計劃。所以她上Zoom課時表現較呆滯，形成了兩父女呆望電腦的有趣畫面。Angie笑言，小豆仍需時習慣全新小學生活。

小豆未感受到自己是小學生，覺得師生都好陌生，要時間適應。

▲ 麥雅緻戴上黑超遮蓋倦容。（張頴康麥雅緻fb專頁圖片）

小豆昨面對小一開學心情幾緊張，要面對畫面內一班陌生人，仍不時掛念幼稚園同學，不時追問爸媽︰「幼稚園的同學會一齊嗎？」Angie需慢慢解釋，幼稚園同學已各自考上或派入不同小學，只有一名舊同學與她升讀同一小學，小豆在新學校可以結識新朋友。

直資龍校不催谷首年不排名次

Angie和阿康一直心儀這間直資一條龍學校，認同學校的教學理念，不會太催谷小朋友，著重小朋友發展所長。

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學校已表明，一年級不會將小朋友排名次，並採取小班教學。Angie相信老師有暗中按學生能力分組，但亦會安排能力較高的小朋友一起上堂互相學習；而功課以group project主導，需要同學間合作商量，非死記硬背及抄寫。

我幾喜歡這種學習模式，所以不太擔心學術方面。我覺得直資學校沒有傳統學校般有規範，課程設計的自由度大一點，有國際學校的特色，但又不會太開放，好適合我們所認同的理念，所以她面試成功考上，我們都好開心。

女兒有遠視需注意與屏幕距離

不過因應疫情問題，暫時仍要開Zoom上課一段時間，Angie都擔心Zoom得太多會影響視力，因小豆有遠視及少許散光，沒有近視。她要時刻監察女兒望屏幕的距離，幸好堂與堂之間有10分鐘小息，可讓眼睛休息，「我有教她要多望遠景。」她聽聞不少家長已購買防藍光鏡給小朋友護眼，會考慮購入。

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記者︰林綺玲