【胃酸倒流】全港逾42萬人患胃酸倒流須戒口　嚴重可致食道出血及食道癌

▲ 香港腸胃動力學會指出，本港不少胃酸倒流患者根本不會出現「火燒心」這個典型症狀。

大吃大喝有機會導致胃酸倒流，影響健康。香港腸胃動力學會指出，本港不少胃酸倒流患者根本不會出現「火燒心」這個典型症狀，相反卻出現喉嚨痛、聲沙、咳嗽等非典型症狀，令患者身患胃酸倒流不自知，繼而延誤病情，甚至因此引發食道癌出現。

本港發病率6年間增39%

據香港腸胃動力學會引述本港一項最新研究指，胃酸倒流這種都市病在香港甚為普遍，本港的胃酸倒流發病率更從2011年至2017年短短6年間，大幅增加了39%。研究推算香港有約42.8萬名患者，即每17人便有1人受胃酸倒流困擾。該項研究於2017年進行，當時有逾3000名港人參加，發現本港每4名患者中，有3人未發現自己已患上胃酸倒流。

至於胃酸倒流的成因，學會幹事陳萍兒（腸胃肝臟科專科）醫生表示，當人們進行吞嚥時，食道底部的環形肌肉，即下食道括約肌會鬆弛，讓食物流入胃中，然後再次關閉。當括約肌異常鬆弛或功能減弱時，胃酸便會倒流上食道，造成胃酸倒流。若胃酸經常倒流更會刺激食道內壁，引致發炎，嚴重者可引致食道出血、食道癌等不能逆轉的惡果。

不過，一般人普遍認為「火燒心」是胃酸倒流最主要及明顯的病徵，但學會指出本港僅有12.1%患者會出現中等或以上程度的火燒心症狀，反而還更常出現一系列非典型症狀，因此更容易被患者忽略或誤當成其他健康問題，不及早處理更可引致食道出血、食道癌等惡果。

▲ 陳萍兒醫生指，胃酸倒流可引致食道出血、食道癌等惡果。（香港腸胃動力學會提供）

胃酸倒流非典型症狀：

胸痛

咳嗽

喉炎

聲沙

哮喘

牙齒酸蝕

要醫治胃酸倒流，患者除了可接受藥物治療外，據有份參與上述2017年胃酸倒流研究的醫學博士朱海星指出，要減低或舒緩胃酸倒流情況，患者必須戒口，減少進食高脂肪食物、辣椒素、酒精、茶、咖啡、蘇打水和牛奶等飲品，並要改善不良飲食習慣，如睡前兩小時內才吃晚飯或飯後吃零食等。

同時患者需大量攝入蔬果、全穀類、魚類和橄欖油，控制體重，進食高纖維水果，以及睡前四小時吃晚飯等，均有助減低及預防胃酸倒流。

▲ 醫學博士朱海星指出，要減低或舒緩胃酸倒流情況，患者必須戒口。（香港腸胃動力學會提供）

胃酸倒流坊間誤解一覽

香港腸胃動力學會這次亦闡明一些坊間對胃酸倒流的誤解，詳情如下：

誤解 正解 有「火燒心」才是胃酸倒流 患者不一定會出現「火燒心」。 墊高枕頭入睡可避免胃酸倒流 站立一樣會胃酸倒流，墊高枕頭，甚至坐着入睡或可減輕胃酸倒流的症狀，但會影響睡眠質素。 避免進食會引致「胃氣」的食物 不少飲品及食品均有機會引致「胃氣」，但跟胃酸倒流不一定有直接關係。 胃酸倒流成因是胃酸多 連接食道與胃部的肌肉(即括約肌)鬆弛，才是胃酸倒流的成因。 飲牛奶舒緩胃酸倒流 剛飲牛奶時會暫時中和、稀釋胃酸，稍微平衡酸鹼值，但進入消 化系統後，牛奶裡的蛋白質和鈣質反而刺激胃酸分泌。

責任編輯:吳梓楓