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【寵物是家人】《金宵大廈》黑貓靚寶榮升「哥哥」　愛錫BB化身陪玩陪瞓專員【多圖】

育兒經 19:28 2020/09/02

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

黑貓靚寶的主人Melaine榮升了媽媽，家中貓犬隨即成為「哥哥姐姐」， 靚寶尤其愛錫BB，化身陪玩陪瞓專員。

演員李施嬅憑《金宵大廈》劇集人氣急升之外，當中另一角色黑貓「靚寶」同樣貓氣急升，即將開拍《金宵大廈2》，真名Mavis的黑貓仔在劇中仍會登場，繼續飾演「靚寶」一角。「靚寶」在拍劇之後忙不停，除了忙拍廣告外，更要忙照顧小主人。主人Melaine榮升了媽媽，在4月初誕下BB女，黑貓跟家中其他5貓2犬，隨即成為「哥哥姐姐」，靚寶尤其愛錫BB，化身陪玩陪瞓專員，似是要好好照顧小小貓奴！

3歲黑貓「貓」氣急升

黑貓「靚寶」是英短混暹羅貓仔，真名是Mavis，現時3歲，是從小就喜歡動物的Melaine所收養。Melaine回想當時同胎貓B只剩一隻黑貓，未有人領養，有感可能別人認為黑貓是不祥或不美有關係，Melaine並不介意就領養了牠。

在《金宵大廈》劇集中，李施嬅與靚寶同樣大受歡迎，第2輯再度一起拍攝。（圖片︰受訪者提供）

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視貓狗如孩子愛錫

Melaine家有黑貓Mavis之外，另有5隻貓，牠們是Mavis的老婆及仔女，更有2隻大型犬，阿拉斯加雪橇Meke及洛威拿Chiko。她跟丈夫都視貓狗如孩子愛錫。在6貓2犬中，何以只選Mavis拍劇只是巧合。Mavis黑貓乖巧淡定、愛八卦及大膽，不怕陌生人及環境，TVB劇組招募黑貓一角，加強劇情的神秘感，Melaine抱著嘗試的心態，結果愛貓被選上。

Melaine的丈夫同樣期待BB女跟動物一起成長。（圖片︰受訪者提供）

Melaine在4月5日誕下女兒Devina，愛女現時約5個月大，跟家中貓狗哥哥姐姐相處很融合。尤其靚寶與阿拉斯加犬特別愛黏著BB，Melaine笑著表示︰

尤其靚寶與阿拉斯加犬特別愛黏著BB，視如妹妹愛錫，以前牠們第一時間黏著我，現時第一時間睇BB，我有少少呷醋呢，理BB不理我。

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貓狗變成BB保母

早在懷孕時，Melaine表示一直潛移物化家中的貓狗跟牠們說，「肚中是妹妹，妹妹快要出世，要愛護妹妹」。如今BB女成為新成員，黑貓靚寶跟阿拉斯加犬尤其愛錫BB。

黑貓一直較大膽及愛黏著我，有時會好似狗仔問我拎食物。我整天湊女抱著女兒，變相牠也接觸多了BB。可能有次牠偷舐奶樽，覺得好好味，而妹妹有陣奶味，喜歡她的氣味，經常化身陪玩陪瞓專員。

女兒年紀雖小，但媽媽見她很喜歡跟貓狗哥哥姐姐在一起，被貓貓磨蹭隨即哈哈大笑，非常可愛。

阿囡很喜歡毛毛質感，我捉她的手摸貓貓會很開心。有次扶她摸阿拉斯加犬，狗狗很有耐性，任由妹妹摸毛毛、搓面珠。有次女兒大哭，牠更是第一個上前陪伴，像通知我「阿妹喊啦」，幫手照顧。

Melaine跟丈夫很期待BB女跟貓狗哥哥姐姐一起成長，幫忙照顧牠們，做一位有愛心、同理心的小朋友。媽媽相信喜歡動物的人不會是壞人，並已計劃待女兒大些，要她幫手餵食，模擬幫忙執便便，從小培訓孩子要負責任照顧寵物。

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記者：顏紫燕

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