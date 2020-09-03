【化痰止咳】咳嗽初起痰黏喉嚨難咯出　中醫教煲化痰止咳粥：米油是治咳妙藥

▲ 中醫教煲銀杏小米甜粥化痰止咳。

突然有兩聲咳，走進廚房有什麼食材可幫到手？咳嗽藥膳眾多，咳嗽初起，痰白黏著喉嚨難於咯出的話，這款食療可以幫到你一把！

藥食兩用藥膳「銀杏小米甜粥」

白果

可藥食兩用，味道雖然甘苦，但藥用價值高，針對肺臟毛病引起的咳嗽、哮喘、痰多的患者，有潤肺、祛痰、止咳、定喘的藥用功效；

冰糖

除可增加甜味口感，最重要的作用是能化痰，能把痰化成大塊狀輕易咯出；

雞蛋

蛋黃屬陰、蛋清屬陽，不只能補養潤五臟六腑之陰陽，雞蛋衣也能潤肺止咳；

小米

營養非常豐富、能夠開胃健脾、預防便秘、幫助放鬆入睡。

沒有小米的話，可轉用白米，白米粥煮好時浮在面上的米油，是治咳嗽妙藥啊！

材料：

白果25克，雞蛋一隻，小米150克，冰糖適量，清水800-1000ml

做法：

1. 小米洗淨，放入鍋內煮成粥；

2. 白果去殼去衣去芯與冰糖加入粥內繼續煮成濃稠狀

3. 雞蛋去殼打成蛋漿，加入粥內煮成蛋花狀，即成。

注意事項：

此食療因含白果，不適合5歲以下小孩食用，6歲以上兒童白果用量要減半。

服用前如有任何問題，請徵詢中醫師。

文章獲「華佗杏林館- 陳頌茵中醫， 傅淵源中醫」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜