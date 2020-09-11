【KO青春痘】花10萬煥膚食A酸都無效　英國化妝師7招零成本改善暗瘡肌

▲ 英國化妝師公開零成本改善暗瘡方法。

滿臉暗瘡會令人失去自信，情緒受困。英國24歲化妝師Ivana Kostova自11歲起，開始對抗青春痘的漫長之路。多年來Ivana試過服藥、花巨額進行治療及果酸煥膚等，但皮膚狀況依然反覆。直到數年前，她把心一橫停藥並調整飲食起居習慣，成功改善暗瘡肌，重拾自信。

綜合外國媒體報道，來自倫敦的24歲化妝師Ivana Kostova在Instagram分享治療暗瘡的經歷。Ivana在11歲時開始長暗瘡，原以為是青春期問題，但隨著年齡增長，她的皮膚狀況愈來愈差。

為了改善膚質，Ivana試過不同方法，包括定期看醫生、搽暗瘡藥膏、服用抗生素及A酸，又進行果酸煥膚，花費超過1萬英鎊（約港幣103,463元）。在服用A酸後4個月的確有效，但伴隨著亦有皮膚乾燥的副作用，令她自覺像蛇，不斷脫皮，情緒亦低落起來。

在低潮期時，她自覺自己是全校皮膚狀況最差，甚至抗拒上學，開始鑽研化妝品去掩蓋臉上瑕疵。在立志成為化妝師後，她立下決心要改善膚質，2014年開始停止接受治療，從改變生活習慣入手，然後她發現根本不需要斥龐大金額，肌膚也能慢慢得到改善。

Ivana Kostova分享7招如下：

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皮膚科專科醫生胡惠福受訪時表示，在飲食多菜少肉是能有效改善暗瘡。胡醫生提到，暗瘡患者要減少食用牛奶或其他奶製品，以及高升糖指數食物如飯、白麵包、薯仔等。因這類食物會令血糖急升，體內胰島素提高，皮膚會分泌過多油脂，繼而產生更多暗瘡。

至於Ivana分享每日飲3公升水對抗暗瘡，胡醫生表示，大量飲水暫無醫學實證，能證實對醫治暗瘡有成效。至於每日飲幾多水為好？以一個50公斤的成年女士來說，每日大概要飲1500毫升的水，相等於約6杯水。

皮膚前後對比：

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3類人士不宜服A酸

A酸（又稱異維A酸）被許多暗瘡患者視為靈藥，但胡醫生就指出不是人人都適合服用A酸，以下是類不宜服用A酸的人士：

準備懷孕的女士／孕婦

年齡少於12歲人士

正服用四環素抗生素的患者

胡醫生提醒，A酸不能和某些抗生素一起服用，如同時服用A酸和四環素，可致腦壓上升。而女性服用A酸期間要避免懷孕，直至停藥6星期後也不能懷孕，否則有機會誕下畸胎。同時在停藥6個月期間宜進行光學治療，如激光、採光治療，以免增加傷害皮膚的風險。

在用藥期間，患者要做好保濕，因用藥後皮膚會變得乾燥，嘴唇要搽適量潤唇膏，並使用保濕霜。至於食藥期間，醫生會間歇性安排抽血，檢查患者的肝功能、膽固醇有否偏高。

▲ 皮膚科專科醫生胡惠福。

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記者：陳昊淋