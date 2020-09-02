涉港鐵站襲警美裔銀行家被控 要求披露《警察通例》指引被拒

▲ 美裔銀行家被控襲警等罪，案件於東區裁判法院處理，被告早前要求警方披露內部指引今被拒。(資料圖片)

休班警於去年12月初在銅鑼灣港鐵站截停青年，期間美裔銀行家涉在出口附近襲擊該休班警，被控襲警罪。涉案銀行家一方早前質疑警方濫用武力，要求控方披露《警察通例》等資料中的內部武力指引，裁判官今（2日）於東區裁判法院裁定披露有關資料與本案無關。

被告Bickett Samuel Phillip（35歲），報稱銀行家，被控1項襲擊警務人員罪，以及作交替控罪的普通襲擊罪。控罪指被告於2019年12月7日，在銅鑼灣港鐵站近F出口襲擊警員1579。

辯方早前向法庭申請，要求控方披露《警察通例》、《程序手冊》、《戰術訓練手冊》，以及去年9月29日警隊向休班警員發放有關使用伸縮警棍的文件等資料。裁判官林希維今就申請作出判決，指《警察通例》等資料僅屬警方內部守則，顯示警員如何理解有關法律，並無法律效力，即使警員行為違反守則，亦不代表他們有濫用武力，最終法庭仍然會依據相關法律作出判斷。

裁判官裁定披露有關資料與本案無關，另外基於公眾利益，有關資料獲豁免披露，以及辯方不得在盤問證人時引用有關資料，即使是一般人在公眾領域中搜索到的資料亦無例外。被告暫時仍未答辯，案件押後至9月18日再訊，被告續准保釋。

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記者：林欣樂