  • 31°C
香港時間 : 2020902日 (三) 20:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】旺角維景酒店未有透露確診者居住樓層　稱會安排員工參與全民檢測

社會 19:17 2020/09/02

分享：

熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

旺角維景酒店未有透露確診者居住樓層，但表示會安排員工參與全民檢測。（林宇翔攝）

衞生署今日（2日）公布，旺角維景酒店有2名同層住戶確診新冠肺炎，其中一人已經死亡，為免有隱形傳播鏈，同層住戶和該層工作的員工亦需進行病毒檢測。

【新冠肺炎】新增4宗源頭不明個案　涉迪士尼裝修工人及旺角維景酒店住客

旺角維景酒店客務總監譚先生回覆查詢時，未有透露2名確診患者入住的樓層，但表示同層約9至10名住客及數名酒店房清潔工並未被列作緊密接觸者，亦已安排進行病毒檢測。

他又稱，所屬樓層暫不會安排新住客入住，惟未有限制現有住客不能退房，會待食環署及酒店消毒，約至少一星期後才重開有關樓層。

他補充指，由於現時政府正提供全民檢測，酒店已安排員工參與檢測，而涉事數名酒店房清潔工，亦會待有檢測結果後才上班。

被問及有否接受強制檢疫者入住，譚先生強調接受強制檢疫者與普通住客分住不同樓層，前者入住期間亦不獲安排清潔房間，亦不得外出，相信不會與普通住客有交集。

譚先生表示，因應酒店先後有多宗確診個案，已按衞生防護中心指引作消毒，共用設施亦由每小時消毒一次，加密至半小時消毒一次；而職員清理房間前會先行消毒房間，及後會穿上保護衣、口罩、眼罩等防護設備進行清潔，減低受感染機會。

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【新冠肺炎】新增4宗源頭不明個案　涉迪士尼裝修工人及旺角維景酒店住客
今日 16:44
【新冠肺炎】新增4宗源頭不明個案　涉迪士尼裝修工人及旺角維景酒店住客
【新冠肺炎】本港今新增8宗確診個案全屬本地　一半源頭不明
今日 16:31
【新冠肺炎】本港今新增8宗確診個案全屬本地　一半源頭不明
【防疫措施】周五起延長晚市堂食至晚上10時　重開健身室按摩院及部分室內外運動場
今日 14:36
【防疫措施】周五起延長晚市堂食至晚上10時　重開健身室按摩院及部分室內外運動場

最高瀏覽

【背妻出軌】前商台DJ細So被指背妻偷食　蘇耀宗出軌跟KOL展不倫戀兩年
19:12 2020/09/01
【背妻出軌】前商台DJ細So被指背妻偷食　蘇耀宗出軌跟KOL展不倫戀兩年
【細So出軌】歷兩段婚姻努力建好爸爸形象　細So被商台解僱太太陪走出低谷
20:23 2020/09/01
【細So出軌】歷兩段婚姻努力建好爸爸形象　細So被商台解僱太太陪走出低谷
【港鐵斬人案】將軍澳站尋仇斬人案　護衛員頸部受傷大量出血死亡
19:45 2020/09/01
【港鐵斬人案】將軍澳站尋仇斬人案　護衛員頸部受傷大量出血死亡