【新冠肺炎】旺角維景酒店未有透露確診者居住樓層　稱會安排員工參與全民檢測

▲ 旺角維景酒店未有透露確診者居住樓層，但表示會安排員工參與全民檢測。（林宇翔攝）

衞生署今日（2日）公布，旺角維景酒店有2名同層住戶確診新冠肺炎，其中一人已經死亡，為免有隱形傳播鏈，同層住戶和該層工作的員工亦需進行病毒檢測。

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旺角維景酒店客務總監譚先生回覆查詢時，未有透露2名確診患者入住的樓層，但表示同層約9至10名住客及數名酒店房清潔工並未被列作緊密接觸者，亦已安排進行病毒檢測。

他又稱，所屬樓層暫不會安排新住客入住，惟未有限制現有住客不能退房，會待食環署及酒店消毒，約至少一星期後才重開有關樓層。

他補充指，由於現時政府正提供全民檢測，酒店已安排員工參與檢測，而涉事數名酒店房清潔工，亦會待有檢測結果後才上班。

被問及有否接受強制檢疫者入住，譚先生強調接受強制檢疫者與普通住客分住不同樓層，前者入住期間亦不獲安排清潔房間，亦不得外出，相信不會與普通住客有交集。

譚先生表示，因應酒店先後有多宗確診個案，已按衞生防護中心指引作消毒，共用設施亦由每小時消毒一次，加密至半小時消毒一次；而職員清理房間前會先行消毒房間，及後會穿上保護衣、口罩、眼罩等防護設備進行清潔，減低受感染機會。

責任編輯：陳梓蔚