【口罩供應】疑向物流署供應3,200萬假日本口罩　海關拘2名貿易及運輸公司董事

▲ 香港海關調查一宗涉嫌向物流署供應附有虛假商品說明外科口罩案件。（經濟日報資料圖片）

海關於長沙灣及葵涌拘捕1名39歲貿易公司男董事及1間運輸公司的47歲女董事，懷疑向物流署供應日本口罩，但實際並非全數來自日本，涉嫌違反《商品說明條例》，並檢取了4部電腦調查，二人正保釋候查。海關指，涉案口罩有3,200萬個，目前全部在物流署庫存，未有分發給任何政府部門使用，海關已安排涉案口罩樣本送交化驗所作菌落總數安全測試，不排除會有更多人被捕。

物流署今年3月以直接購買方式向一間本地供應商購入涉事的口罩。根據採購合約內容，供應商須提供合共3,200萬個口罩，口罩產地來源為日本，產品規格為符合美國材料和試驗協會（ASTM）口罩標準F2100第二級別，口罩售價與當時的市場供應價格相若。該供應商至今已分批將3,200萬個口罩送達物流署，並已收取9,775萬元貨款。

海關指，供應商聲稱向物流署所供應的口罩產地為日本，但該署其後懷疑口罩並非全數來自日本，遂向海關舉報。海關調查後發現，涉案外科口罩由一間本地貿易商經一間運輸公司供應予物流署，以紙盒或膠袋包裝，每盒或包有50片，包裝上附有一家日本製造商的資料，標示的原產地為日本，初步調查發現，涉案外科口罩大部分並非在日本生產，與聲稱不符。

物流署說，批出涉案口罩的採購合約前，曾收到供應商提供產品規格測試報告、產品資料及生產商信件等文件，作為口罩符合上述第二級別標準及產地來源的佐證。供應商在6月及7月再次提交產品規格測試報告，以證明其送運的口罩的質素。署方曾就供應商所提交的產品規格測試報告向簽發機構查詢，簽發機構亦已確認測試報告真確。

物流署按既定程序抽樣檢驗貨品時，並無發現質量問題。署方其後得知合約中的3,200萬個口罩與採購合約內容不符，並非全數來自日本，隨即停止向該供應商發放餘下的應付貨款，亦已撤銷與該供應商的採購合約，並會向該供應商追討損失及賠償。

物流署說，會就直接或招標採購的口罩加強抽查，增加抽樣檢驗的數目或項目；如有需要，在確認收貨前，署方亦會將收到的口罩交付政府化驗所或其他獨立認可化驗所進行測試，或要求供應商提交獨立認可化驗所報告，或製造商確認函確認口罩是由它生產，以證明有關口罩符合所需要求。

海關自今年1月底起，已巡查零售點超過3.7萬間次，並就13宗懷疑違反《商品說明條例》及13宗懷疑違反《消費品安全條例》案件進行調查，至今共拘捕69人，檢獲懷疑違規貨品，包括近372.5萬個外科口罩、306枝消毒酒精以及23支生理鹽水。

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記者：陳曉瑩