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【居屋2020】新居屋及白居二9月10日起接受申請 3個方法提高「中籤」機會率

精明消費 10:58 2020/09/10

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

新居屋及白居二9月10日起接受申請 。

2020年新居屋於9月10日起接受申請，居屋資料已經上載房委會網站「居屋2020」及「白居二2020」。想增加成功申請居屋，首先要了解清楚「白表」與「綠表」的申請資格，以及申請時的注意事項等。

居屋申請、攪珠及揀樓日期：

  • 居屋申請日期：9月10日至10月7日截止，為期4個星期。
  • 攪珠日期：2020年1月
  • 揀樓日期：2020年6月（受清拆計劃影響住戶及家有長者申請者可優先揀樓）

申請費用：

  • 居屋申請費用：250元
  • 白居二申請費用：160元
  • 居屋+白居二合併申請：410元

房委會鼓勵申請者網上遞交申請，而樂富客務中心會設有申請表投遞箱，供申請者遞交已填妥的申請表。

今期居屋推售四大屋苑

居屋2020今期將會推售4個屋苑，涉及7,047伙，包括鑽石山啟翔苑（940伙﹚、馬鞍山錦駿苑（2,069伙）、粉嶺皇后山山麗苑（3,222伙）、火炭彩禾苑（806伙），實用面積介乎278至614平方呎。

點撃大圖觀看各屋苑模型：

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申請資格：

綠表(名額佔40%，料約2800個)：

  • 房委會或者房協旗下公屋住戶
  • 公屋輪候冊上，通過詳細資格審查並獲核實為符合入住公屋資格的公屋申請者
  • 受市建重建影響的人士
  • 符合初級公務員申請資格人士
  • 合資格的房屋署屋宇事務助理職系人員
  • 房委會「長者租金津貼計劃」的受惠者


白表(名額佔40%，料約4,200個)：

  • 已年滿18歲、在港居住滿7年
  • 提出申請的24個月內並無擁有任何香港住宅樓宇
  • 無接受任何房屋資助
  • 符合申請的入息及資產要求

最新白表入息及資產限額:

類別 入息(元)  資產(元)
一人申請者 3.3萬  85萬
家庭申請者  6.6萬 170萬

三大提升成功申請居屋貼士

1. 家有長者優先揀樓

「綠表」的二人或以上家庭或白表核心家庭，凡是家中有年滿60歲長者，可參與「家有長者優先選樓計劃」，揀樓次序比「其他核心家庭」、「非核心家庭」及「單身人士」次序高。

「家有長者」申請人有3成名額，以今次居屋7,000伙計算，便有2,100個上車機會，綠白表分別有840個及1,260個。然而，在申請截止日期當日，該名已年滿60歲的年長親人必須與申請者同住，同時需為所購買單位的業主或其中一位聯名業主，，且精神上具有行為能力。

除因永久離開、去世或社會福利署署長提出的其他體恤理由外，年長親人名字日後不得從房屋署持有的業主紀錄中刪除

2. 以家庭名義申請

由於居屋每年的單身配額很少，中籤機會微。單身人士可在申請表加入家人名字，轉為以家庭名義申請，但若成功中籤，到時則必須與申請表上的家人同住。

3. 白表人士可同時申請「白居二」

白表人士申請「白居二」（白表居屋第二市場計劃）的名額今年增至4,500個，「中獎」機會較抽新居屋為高，即使抽不到新居屋，白表人士也可以「白居二」於全港資助房屋第二市場自由物色單位，置業更彈性。

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責任編輯：陳珈希

裝修設計 居屋 白居二 房委會

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