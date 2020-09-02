邵家輝冀政府盡快向按摩業界講述補償情況

▲ 邵家輝今日與按摩桑拿業業界代表會見傳媒，稱歡迎當局允許按摩業界復業。（資料圖片）

政府今午公布，按摩院本周五起可有條件重開。批發及零售界立法會議員邵家輝表示，政府今日未提及予按摩業界補償情況，冀當局推出第三輪抗疫基金時，盡快向業界講述相關補償。

邵家輝今日與按摩桑拿業業界代表會見傳媒，稱歡迎當局允許按摩業界復業，又感謝政務司司長張建宗，協助業界盡快復業。

政府今公布周五按摩院重開防疫指引，規定床位或座位亦要相隔1.5米或有隔板阻隔，每個被分隔的服務範圍最多兩人，員工提供服務時戴口罩或面罩等防護裝備，所有毛巾和消耗品要每次更換等。按摩業總會主席周鎮宇表示，業界除會確保遵守政府相關指引外，亦會承諾遵守早前業界自行建議的「自我提升防疫標準指引」，包括按摩員將佩戴手套、眼罩和穿保護衣等。

邵家輝又指，現時仍有處所疫情下未重開，例如夜總會、派對房間、卡拉OK 等，希望政府能主動與相關業界溝通，提升業界防疫準則。

對於近日有市民因騙取防疫基金被捕，邵家輝呼籲市民不應「以身試法」，騙取防疫基金，認為防疫基金是「救命的錢」，用作幫助有需要的人。

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記者︰尹櫻霖