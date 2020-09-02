7人屯門海港酒家食上湯龍蝦伊麵後疑食物中毒　出現腹痛嘔吐等

▲ 衞生防護中心調查懷疑食物中毒個案。（經濟日報資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（2日）表示，7人昨日（1日）進食購自屯門石排頭徑卓爾居海港酒家的上湯焗波士頓龍蝦伊面外賣後，懷疑食物中毒。中心正調查個案，呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

中心指，個案涉及5男2女，年齡介乎23至50歲，他們昨日進食涉事外賣食物後，約5至8小時後出現腹痛、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵，當中4人士已求醫，無需入院接受治療，全部受影響人士情況穩定。

中心說，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

光顧可靠及有牌照的食肆；

避免進食生的海產；

小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

不要光顧無牌食物檔；

飲用經煮沸的水；

不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；

進食前及如廁後要洗手。

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記者：陳曉瑩