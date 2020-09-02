【細So出軌】被指傳染性病給小三「阿B」　細So承認帶太太求醫做身體檢查

▲ 細So被指傳染性病予小三阿B。

現年41歲前商台DJ細So（蘇耀宗）被揭背妻出軌，育有兩子的細So，昨日被傳媒揭破跟一位KOL「阿B」展開孽緣兩年多，細So好男人形象破滅，但最後獲太太原諒，不過今日再有傳媒報導，細So跟出軌對象「阿B」展不倫戀期間，疑似曾傳染性病給方。

細So日前被傳媒揭破偷食，跟KOL「阿B」出軌展婚外情，因阿B好友不值細So的行為，故向傳媒爆料，揭破細So好男人另一面。

細So今日（9月2日）現身向傳媒表示，已獲太太原諒，二人決定面對以後的路，並指6月已跟阿B再沒聯絡。

【細So出軌】商台前DJ細So認背妻偷食 太太Wing原諒丈夫：高山低谷要一起走過

▲ 細So被爆出軌後，之前建立的好男人形象盡毀。

小三患性病向細So質問

今日黃昏時份，細So出軌事件似又有新進展。有自稱阿B好友向傳媒爆料，指細So在跟小三偷情的兩年半期間，曾傳染性病給對方。

據報導指細So跟阿B的不倫戀始自17年，而行事小心的細So，最初是租用葵涌一個單位作偷食之用，但後來因該單位加租，細So沒再租用，每次跟阿B見面，只是用車接送，更常車阿B上山親熱。

有指在18年1月，阿B做身體檢查發現有濕疣，後來發現感染HPV，因此向細So質問，而細So曾發短訊給阿B道歉，並承認曾跟另一女子有親密關係。

後來阿B的HPV病毒演變成CIN1（子宮頸癌前病變），因此去做手術，但細So未有陪同。

【細So出軌】細So情史多曾秘戀葉佩雯 藝人車泳希被推測是偷食事件主角

▲ 細So曾在商台工作，與不少娛圈中人相熟。

至今年6月，阿B決定跟細So割斷關係，而阿B好友亦同時向細So太太私訊，希望勸細So自重，亦叫細So太太前往驗身。

之後其好友再向傳媒爆料，並提供多張細So的短訊截圖，証實所言非虛。至於二人分手原因是否因細So感染了性病，其好友指未必有關，只是細So跟阿B感情有變，阿B好友亦勸二人不如分手。

傳媒就此向細So求証，細So回覆當時曾知道阿B染了性病，有作出安慰，事後他跟太太也有驗身，並証實未有染病。