唐英年指行政立法司法機關獨立運作　惟全部需特首委任

▲ 全國政協常委兼西九文化區管理局主席唐英年到灣仔會議展覽中心，參與新型冠狀病毒檢測。（陳永康攝）

特首林鄭月娥昨表明香港沒有「三權分立」。全國政協常委唐英年，今日到灣仔會展參與新冠肺炎檢測後回應提問，指特首一直在憲制上是特區之首，在行政、立法、司法三個機關都有其功能，三個機關同時是獨立運作，制度行之已久，亦行之有效。

他舉例指，司法機關人員由行政長官委任，處理案件時則維持獨立性，不受任何人干擾。唐英年說，有關三權分立的爭議每隔幾年就被炒作，相信對政府實際運作影響不大。

▲ 全國人大前常委范徐麗泰（陳永康攝）

全國人大前常委范徐麗泰表示，已故領導人鄧小平曾指，香港不會行西方三權分立模式，過往教科書只寫有三權分立的概念，但就沒有定義，可能讓人誤會為西方的三權分立，實際上行政長官一直是香港的最高首長，三權負責不同工作，可稱為「三權分工」。

另外，唐英年昨亦率領友好協進會及香港江蘇社團總會到會展接受全民檢測。他解釋，由於出席全國政協會議關係，今年已曾先後兩次前赴北京並接受測試。今日是他首次在香港進行檢測，感覺是採樣人員專業，過程簡單快捷，並沒有任何不適。

唐英年指，特區政府推行「普及社區檢測計劃」是抗疫戰中重要一步，有助切斷隱形傳播鏈，為推出健康碼鋪路，讓市民不論是公幹或散心，可以自由進出香港，認為全民檢測是利己、利人、利社區及利香港的措施。他又感謝香港醫護人員的專業及無私貢獻，同時呼籲市民支持計劃，讓香港早日走出疫情，重拾正常生活，恢復經濟活力。

責任編輯：李淇

