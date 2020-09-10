【專注力失調】高糖及高油食物可加劇ADHD病情　台研究：5類營養食物可改善病情

▲ 患有專注力不足及過度活躍症（ADHD）的兒童，其專注力、活躍程度等方面均與同齡孩子有差異。

患有專注力不足及過度活躍症（ADHD）的學童，其專注力、活躍程度、情緖控制等方面，或較同齡孩子有明顯差異，因而對其學習成長、社交生活造成障礙。台灣有研究發現，ADHD與兒童愛飲食高糖、高油類食物有關，研究建議只要多吃蔬菜、水果、全榖類、核果、優質蛋白質食物，可以有助改善。

4個風險因子增罹患ADHD機率

ADHD全球兒童發病率約為3%至7%，而香港估計有超過4萬名兒童及青少年患者。台灣的中研院早前與台灣大學、長庚大學、台北醫學大學合作，從大台北地區的31所小學招募了216名ADHD病童，與216名非病童進行病例對照研究。

研究發現，ADHD學童在臨床上出現4個風險因子，包括貧血、血清素偏低、嗜酸性粒细胞及免疫球蛋白較高，後兩者與過敏發炎有關。如果學童同時罹患2種以上過敏症狀，例如鼻炎、濕疹、氣喘等，患上ADHD的風險增加2至3倍。若果4個風險因子數值都異常，罹患ADHD的機率則飆升6至7倍。

建立良好飲食習慣可改善病況

研究亦發現，ADHD學童的攝取較不營養食物的頻率較高，尤其是高糖及高油類食物；而攝取蔬菜、水果、牛奶、肉類、家禽類、魚類、豆漿、蛋類等營養性食物的頻率較低。

據中研院生物醫學科學研究所特聘研究員潘文涵指，營養食物偏低、低營養密度食物偏高的飲食型態，與罹患ADHD有密切關聯，若能建立良好的飲食習慣，就能修復營養生化狀態，有助於過動症病況改善。她建議，多吃抗發炎且營養素豐富的食物，例如蔬菜、水果、全榖類、核果、優質蛋白質食物，並避免燒烤、油炸食物、甜食等。

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責任編輯:羅嘉欣