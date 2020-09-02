蔡敏志成香港演藝學院首位女校長　明年1月1日履新

▲ 香港演藝學院委任蔡敏志為新任校長，任期於明年1月1日生效。（經濟日報資料圖片）

香港演藝學院校董會今日（2日）公布，委任蔡敏志為香港演藝學院（學院）新任校長，任期由明年1月1日起生效，接替將於今年12月底退休，在學院服務逾8年的華道賢教授。蔡敏志將會是學院自1984年成立以來首位女校長。

香港演藝學院指，蔡敏志現為學院的副校長及校務長，在演藝學院服務逾20年，先後畢業於赫爾大學 (University of Hull) 和克羅伊登藝術與設計學院 (Croydon College of Art and Design)，分別獲頒戲劇學士（榮譽）學位和舞台設計高級文憑；其後於香港大學取得教育政策、管理和社會科學碩士和博士學位。

她加入學院前，曾為眾多劇場、電視、電影和高級商業項目擔任佈景和服裝設計師，亦曾指導及設計舞台燈光，並出任本地時裝和建築雜誌的編輯，更活躍於本地和國際表演藝術界，其電影和舞台作品多不勝數，被譽為香港首位受專業訓練的舞台設計師，更是中英劇團的首位駐團設計師。

▲ 蔡敏志將會是學院自1984年成立以來首位女校長。（圖片由香港演藝學院提供）

學院校董會主席周振基教授說，蔡敏志擁有豐富的經驗，是一位在本地和國際間備受推崇的表演藝術教育工作者，充分具備帶領學院邁向另一發展階段的能力，深信未來將領導學院再創高峰；又感謝華道賢教授在任8年領導學院，作出重大貢獻，並祝願他退休生活愉快。

演藝學院現任校長華道賢稱，蔡蔡敏志獲委任為下任校長，對演藝學院是十分正面且值得高興的事，憑藉她在表演藝術界專業實踐的資歷，以及在高等教育界、表演藝術型學府擔任管理層的豐富經驗，定能帶領學院的未來發展，並確保學院維持現時於香港、大灣區、鄰近地區，以至全球首屈一指的表演藝術高等教育學府地位。

蔡敏志說，很榮幸被委以重任，擔當此項重要的職位，使我有機會在未來帶領學院發展，並會致力與校董會、各持份者，以及我的教職員和學生一同努力，讓學院成為享譽全球的表演藝術學府。

即使在這個充滿挑戰及無限可能的時代，我深信只要具備智慧、保持嚴謹、抱持決心、互相尊重與包容，將可帶來正面的轉變。

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記者：陳曉瑩