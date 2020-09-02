【新冠肺炎】醫管局稱如遺體未能短時間內完成檢測　處理人員需配備全套防疫裝備

▲ 醫管局稱如遺體未能短時間內完成檢測，處理人員需配備全套防疫裝備（資料圖片）

本港再有新冠肺炎確診個案是死後才確診，令公眾關注殮房工作人員的安全。醫管局就在晚上發稿指， 醫院管理局傳染病及緊急應變中央委員會已於今日（2日）的特別會議中，討論近日兩宗公立醫院病人於死亡後確診感染新冠肺炎的遺體安排程序。

醫管局發言人表示，委員會同意，假如病人於搶救無效死亡，醫護人員需按風險評估，決定是否為死者進行新冠肺炎檢測。醫護人員會將病毒測試結果通知食環署，以便有關工作人員根據「處理及置屍體時所需預防措施」，按合適的防護規格前往醫院接收遺體，移送公眾殮房。



假如醫院未能於短時間內得出測試結果，為審慎起見，醫院及食物環境衞生署將會按「第2類」遺體的方式處理有關遺體，即需以黃色標籤作出識別，職員在處理遺體時須穿上合適保護裝備，包括手套、防水保護衣和外科口罩，如可能有飛濺物，須戴上護目鏡或面罩以保護眼睛。

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記者：陳梓蔚