疫下《概覽》列明逾百小學推電子學習　至少26校推自攜裝置計劃

▲ 新冠肺炎疫情下，電子學習成新常態，惟各校推出動電子學習步伐不一。（資料圖片）

明年升讀小一學生，家長可參考最新出版的《小學概覽2020》選校。新冠肺炎疫情下，網上教學成新常態，至少102間小學在概覽列明，學校來年發展將推動電子學習，當中葵青及元朗區學校所佔比例最高，各佔至少13間。

至少26學校實施自攜裝置計劃

本港中小學近年陸續推行「自攜裝置計劃」（BYOD），讓學生攜帶平板電腦等裝置回校學習，政府亦透過關愛基金資助清貧中小學生購買流動電腦裝置，惟疫情揭示不少學生仍缺乏電子學習設備。

小學概覽顯示，至少26間學校將於來年實施推行BYOD，沙田區佔8間，比重較其他區高。概覽內的資料一般以學校在4月的情況為本，值得一提的是，荃灣天主教小學當時已更新教學策略欄目，提及運用電腦輔助自學工具，如利用軟件Zoom教學及使用Google Classroom作教學短片等。

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已有學校表明將推國教

隨着港區國安法生效，教育局指會加強培養學生的國民身份認同，意識和守法意識，至今未有詳細教學指引，但有約23間小學已表明將推行國民或有關的教育，以提高學生對祖國的認識及國民身份認同。其中元朗及屯門佔比較高，各佔至少5間及4間。有小學指將加強學生對大灣區及一帶一路的認識，亦有至少43間學校將計劃國內交流團。

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記者：郭家穎、馮琪雅