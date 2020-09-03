「吃一口科技」　李嘉誠送上未來的味道

▲ 維港投資支持研發的植物豬柳漢堡扒、「毋庸牛」奶蛋雪糕 和彩色威士忌暫未在港出售，陶傑、渾水等名人獲邀率先試食。（姚沛鏞攝）

李嘉誠名下維港投資歷年來力撑合成生物學，正計劃帶植物豬柳漢堡扒、彩色威士忌、「毋庸牛」奶蛋白雪糕等走入社區和校園，為大家送上「未來」的味道（Tastable Future）。

派出食物車 免費品嘗

維港剛以「吃一口科技」為名，替投資過的Impossible Foods、Endless West、Perfect Day辦試食會，準備待疫情稍緩時派出食物車，讓青年及大眾免費嘗到幾可亂真的美食，感受怎用科技，擁抱更好未來。

▲ Impossible Foods上月獲2億美元的G輪投資擴大研發和生產，但Nick Halla不肯透露，牛排、牛奶、豬肉等產品之中，哪個將率先面世。（姚沛鏞攝）

Impossible今年1月起在全美國逾2萬間餐廳推出植物豬柳漢堡扒，6月進駐超級市場。國際高級副總裁Nick Halla指，植物肉供應鏈較短，人力需求亦少，故比傳統肉業不受疫情衝擊。

他透露，3月起調低了環球漢堡扒的出貨價約15%，但零售收入仍每月破記錄，餐廳銷售亦慢慢回暖。他表示，亞洲佔環球耗肉量44%，個人最近調遷香港，以便提升產能，加快拓展新市場，公司下周四（10日）將公布發展大計。

Impossible揚言旗下產品長遠將便宜過真肉，科技奶蛋白商Perfect Day以自家品牌Brave Robot推出的雪糕，更已比去年試售時減價逾7成。每品脫（473毫升）零售價現僅售5.49至5.99美元（約43至46港元）。

目前經屈臣氏酒窖出售原色分子威士忌的Endless West，近月藉天然成分創製出彩虹威士忌，以便調製出更五彩繽紛的雞尾酒。試食會當天，調酒師便利用由蝶豆花取色的藍色威士忌，加入蛋白、鮮花等，即席混搭出粉紫色酒品。

Endless用科技重組出的分子意大利甜白酒（Moscato）和日本清酒，均已在美國應市。