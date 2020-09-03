【小一派位】適齡升小學童增3,500人　4區11校轉小班涉北區熱門學校

▲ 教育局預計2021/22學年升小適齡人口將5.9萬人，較本學年增加約3500人。（資料圖片）

升小適齡學童人數自去年起連續兩年下跌，明年料略為回升至約5.9萬人，按年增3,500人。教育局昨（2日）公布明年9月小一入學資料，全港小學提供逾2.4萬個自行分配學額，近半校網包括名校網學額維持不變，但北區及南區等4區共11間受家長歡迎學校，明年9月改為小班教學，令北區個別校網學額減約7%，導致學額競爭更激烈。

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2021/22學年小一入學申請表昨起派發，在自行分配學位階段，學童家長可以不受校網限制於本月21至25日向心儀小學遞交申請。

近半校網學額 維持不變

教育局預計2021/22學年升小適齡人口為59,200人，較本學年增加約3,500人。本報按當局昨公布的《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》統計，全港提供逾2.4萬個自行分配學額，連同統一派位推算，明年共有逾4.8萬個小一學額，與本學年相若；未計算直資、私立及國際學校學額。

全港近半校網的自行分配學額數目不變，不少家長關心的名校網，如九龍城41校網亦維持523個自行分配學額，區內喇沙小學及瑪利諾修院學校（小學部）分別維持90個及75個學額。

教育局早前宣布明年起分階段將小班教學推展到更多小學，首年涉及4區、11間小學，北區80及81校網分別有5間及2間小學，包括上水惠州公立學校、聖公會榮真小學、李志達紀念學校及上水宣道小學等，全是區內受歡迎小學，令北區28間小學全部實施小班教學；其中北區80校網的自行分配學額減少56個，至716個。南區亦有2間小學將於明年轉為小班教學，黃大仙及離島各有1間。

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北區7校「一刀切」轉小班 學界倡來年取消跨境學童專網

其中一間將轉推小班教學的北區鳳溪第一小學，校長朱偉林表示，局方早前向區內校長代表解釋，因應適齡人口下降及提高教學質素等，逐步推行小班教學，但比校方原定計劃提早2年，變成全區「一刀切」轉小班教學。

身兼新界校長會副主席的朱偉林透露，早前曾向當局提出取消現行跨境學童專用校網，不再為每校取錄跨境生人數「封頂」，讓學生自由報讀就近關口的學校，避免學生被派到距離關口較遠的天水圍及屯門等地區，然後到北區「叩門」產生「兩重音樂椅效應」；亦可免除學校在疫情下要安排校巴接送及中港兩地適用電子教學平台等繁複程序。

屯元大埔部分校 縮減1班

此外，屯門、元朗及大埔等地區，亦有個別學校將於明年縮減1班小一。另外，本學年設2班小一的廣東道官立小學，未有出現在新一份自行分配學位學校名冊上，校網顯示校舍重置工程預計最快2025/26學年落成。教育局回覆指，該校佔地面積約1,000平方米，是校舍最小的官立小學，樓齡逾60年，亦欠缺不少設施，故已在安達臣道石礦場發展區預留一幅建校用地安排重置校舍，將按機制適時檢視現有校舍用途。

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記者：馮琪雅