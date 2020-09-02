【新冠肺炎】巴西球星尼馬確診　巴黎聖日耳門共3名正選球員「中招」

▲ 目前效力法甲足球隊巴黎聖日耳門（PSG）的28歲巴西球星尼馬，證實對新冠肺炎呈陽性反應。（PSG facebook）

新冠肺炎肆虐全球，體壇不少運動員亦先後確診，而目前效力法甲足球隊巴黎聖日耳門（PSG）的28歲巴西球星尼馬，亦證實對新冠肺炎呈陽性反應。

確診3人曾同遊西班牙度假

據法媒《隊報》報道，PSG全體球員日前接受檢測，當中尼馬、阿根廷籍的迪馬利亞及里安度柏利迪斯對新冠病毒檢測出陽性反應。

報道指3人早前曾前往西班牙伊維薩島度假，3人暫未出現症狀，並正接受7日隔離，若7日隔離後檢測結果呈陰性，則可再次歸隊。

專家：運動員確診恐無法回復正常狀態

隨着過去不少體壇運動員先後確診，浸大體育及運動學系副教授雷雄德早前接受TOPick訪問時表示，雖然現時未有足夠臨床數據顯示，新冠病毒對肺部影響有多大，以及肺部感染後能否完全康復。但一般情況下，若然肺部出現纖維化情況，即是肺細胞受損，影響肺部換氣運作，導致肺功能下降。

雷雄德坦言，肺纖維化是身體上結構性的改變，即使康復後多加訓練，抑或服藥補充，都難以完全100%回復原本的肺功能。但對於團體比賽如足球、籃球、排球等的運動員，雖然肺功能受損仍無法回復以前正常狀態，但仍可靠戰術、技術或心理等層面作出調節，影響相對較少。

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責任編輯:羅嘉欣