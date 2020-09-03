李嘉誠支持新冠檢測技術　下月面世

▲ 維港投資共同創辦人周凱旋認為，政府難以負擔每星期一次 全民檢測，李嘉誠相信精準、可規模化和可負擔的居家檢測，才是真正解決方案。

全民檢測計劃進行的如火如荼，維港投資共同創辦人周凱旋個人認為，港府過去大半年抗疫工作「幾好」，公司支持的廉宜驗毒機器預料下月面世，正爭取讓港人成為首輪用家。

周凱旋︰爭取港人成首輪用家

李嘉誠創辦的長江生命科技（00775）數月前宣布，分銷新加坡血清學試劑盒，10分鐘就能驗出新冠病毒抗體。原來他私人的維港投資亦有斥資支持紐約科企Homodeus，利用其恒溫技術「LAMP」，花數十港元，就能在家中快捷檢測到體內有否潛藏病毒的遺傳物質，「維港」冀港人能成為Homodeus首批用戶。

政府無可能每一個禮拜同你做一次全民檢測，It costs a lot of money！

周凱旋解釋，雖然今次計劃由中央政府付費，但畢竟內地亦面臨不同挑戰，香港不應成為負擔；李嘉誠相信方案要成功，須做到平、準和快，更應該未病發前、感染率最高時，已能在家中自行驗出，

就等於買巧克力一樣，放一大堆在家裏。

李嘉誠相信 平準快才成功

對於港府8個多月的抗疫表現，周稱不會評分，惟認同官方做了大量「工夫」（efforts），有點被公眾「underappreciated」，加上做得「非常之好」的醫護團隊，港人應覺得頗安全。

被問到年輕人常渴望離港移民，她引述李嘉誠回應，憤怒不是動力，經常不開心對未來亦沒幫助。她以《聖經》文句「萬物有時」解釋，不必心急誰和誰應該要落台，先別紙上談兵。全世界正面對經濟、不均等眾多龐大挑戰，更應深思經濟應擁抱甚麼方向，「才可為年輕人創造更多未來。」

她坦言，沒有水晶球預測未來，但「維港」作為風險投資就是要尋找未來的常態，亦常應李嘉誠囑咐思考怎利用科技，支援年輕人創業，如最近全體同事均參加了科技大學的創業指導計劃。

她又指，新冠肺炎或只是環球更大問題的前兆，像氣候變化，故「維港」一直尋找傳統食材的替代品。李嘉誠最近亦親自指導3個加拿大女生，支持其Ecopackers以農餘造出全天然、可自然分解的塑膠替代品。周指，成品便宜得驚人，更勝塑膠，

很興奮，12月就推出，李生對此很開心。