退休人力資源教授堅持理想有教無類　疫情下排除萬難辦非牟利幼稚園

▲ 浸大管理系榮休教授趙其琨堅持理念信有教無類精神，令人欽敬。

香港浸會大學管理學系榮休教授趙其琨（Prof. Randy Chiu），是本港著名的HR專家，3年前，他接受了一個重任，就是義務當上漢師幼稚園（龍總）校監。65歲的他坦言，籌辦幼稚園過程步步驚心，令他18個月以來難有一晚安眠。雖然如此，這位漢師舊生還是感恩有此機會，讓他打造一間適合新世代的幼稚園造福下一代。

▲ 新任漢師幼稚園校監的趙其琨教授自言，一直以曾在漢師小學受教育為榮。（湯炳強攝）

「我在商學院教管理20多年，一直都沒有開公司，不過退休了，便會開一間一人管理顧問公司，同時，我還有一些公職在身，有工作要跟進的⋯⋯」趙其琨教授剛於8月底正式退休，談到人生去到一個新階段的感受，他最高興莫過於看到位於何文田自由道的漢師幼稚園（龍總）的出現。

身為校監的他帶記者參觀這個新簇簇校舍的課室、圖書角等地方，神情興奮。但他強調這間不算是全新的幼稚園：「漢師（香港漢文師範同學會附設學校有限公司）已有33年辦幼兒教育經驗，在油尖區甚有名聲，學校老師都經驗豐富，我們只是找了新地方去續辦幼稚園而已。」

▲ 漢師幼稚園（龍總）位於何文田自由道，著重兩文三語學習及學生的體適能發展。（湯炳強攝）

話說座落於旺角的漢師德萃學校從前既營辦私小課程，也有幼稚園部，但由於辦學團體決定把校內所有設施用作小學部發展，因此在區內另覓地方營辦幼稚園。

籌辦幼稚園壓力大

趙教授自言早已是漢師校董，只是並不活躍。「直至3年前我當上此間幼稚園校監，才積極參與。由找地方、簽租約、設計Floorplan裝修格價，整個過程才18個月。但這段時間香港卻經歷了社會運動和疫情來襲，令工程受阻，加上不同政府部門又實行在家工作，審批過程拖慢。可是，我們又有一個死綫，就是要9月1日準備好開學，所以壓力很大。」

因此，他十分感謝校長和團隊，日以繼夜去構思、計劃和籌備，在此段困難時期把之一一落實。

▲ 趙教授與漢師幼稚園（龍總）的教職員團隊合照。（由左至右）阮慧芷主任、梁秀婷校長、劉雪英主任。（湯炳強攝）

其實趙教授和漢師的淵源可追溯到60年代：「漢師小學的老師都是從有百年歷史的香港漢文師範學堂訓練出來，我阿姨則是80年前學堂最後一屆畢業生，所以我和兩個姊姊當年都入讀漢師小學。」

小學常留班中三始發奮

他三年級才入讀位於旺角洗衣街的漢師小學下午校，而這校也是漢師全盛時7間學校中最出名一間。「那時老師很嚴，對學生要求很高，傾偈會被罰企，課程也艱深。」他還大爆自己小學時很懶散，經常留班。

▲ 趙教授曾就讀位於旺角洗衣街的漢師小學。（被訪者提供）

雖然如此，他對於小學旅行、朗誦比賽等仍然歷歷在目。他說此所小學更因為多年來有不少畢業生考入名校而聞名。

趙教授當年就升上觀塘區的天主教男校聖約瑟英文中學。他表示，中學時校長孫保祿修士對學生總是關懷備至，對他影響很深。「我那時英文進步了，又有機會玩田徑，服務社會，體會到好的學校是應該提供全人教育的。」

▲ 漢師已有33年的幼兒教育辦學經驗。（被訪者提供）

他自言中一時仍要留班，中三才開竅發力，考上全班第三。中四時，家人安排他到美國夏威夷升學，之後再先後到加州及密歇根州讀大學學士及碩士課程。他回港工作，教過書，做過心理輔導，以及醫院牧養。1981至89年曾在不同機構負責HR工作。

他在1990年重返美國攻讀心理學博士，93年即加入了浸大教人力資源管理，1997年至2006年出任管理學系系主任，2008年起任浸大人力資源策略及發展研究中心主任。

▲ 趙教授08年開始擔任浸大人力資源策略及發展研究中心主任。（被訪者提供）



美國刻苦半工讀

回想起在美國那段半工讀的艱苦歲月，趙教授倍覺自豪。「我兼職時就做過据樹、洗泳池、剪草，洗厠所等，那些經歷對品格的培養很重要，也促使我有奮發向上的心。」

▲ 趙其琨教授小學三年級時入讀香港漢文師範同學會學校，與漢師這辦學團體建立了深厚感情。（被訪者提供）

當然他的求學經歷，也直接影響其教育理念：「我提倡有教無類，即是不理你是名門抑或低下階層，這些身份背景都不應該影響接受優質教育的機會。還有，我由小時候常留班，直至中三才畀心機讀書，所以我明白給學生一個second chance也很重要。」

5大核心價值

趙教授的教育理念，現在終可以在這間幼稚園實踐了。「它的特色是既反映中國傳統辦學精神，傳承先賢的校訓『「孝悌忠信』，也包含國際先進幼兒教育理念的元素，課程設計以CHILD（即Character、Health、Innovation、Learning及Diversity）為5大核心價值，著重兩文三語、體適能，主張與幼兒一起探索發現等，幫助兒童達到全方位發展。」

趙教授指出，這間幼稚園有參加學券計劃，令不同背景的家庭都能負擔，以達到他心目中的有教無類。他高興地說：「至今已有超過150個學生登記了！」相信他目前最期待，就是復課之日看見一張張小朋友的笑臉吧。

▲ 趙教授指出，此幼稚園的課程設計以CHILD（即Character、Health、Innovation、Learning及Diversity）為5大核心價值。（湯炳強攝）

買股票買外國債券

「我一向都有投資，但不買股票，而是選較安全的投資，即不同國家的債券，以及不同國家沒有股票成份的基金。」談到投資理財，趙其堒教授說波動大的股票市場，他不會沾手。

甚至連買磗頭收租，他也沒興趣：「雖然我日後仍會幫浸大教書有收入，但以我這個年紀，投資當然以穩健為原則，所以我會投資在金融衍生工具上。」

撰文：胡慧雯