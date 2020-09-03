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【率先直擊】一田首間概念便利店9月6日沙田開幕　率先睇3,771呎新店+掃貨攻略【多圖】

休閒 17:55 2020/09/03

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

一田首間概念便利店「KONBINI便利ストアby YATA」，即將於9月6日在沙田開幕。

疫情下，不少商店食肆結業，但一田反而趁逆市開設新分店「KONBINI便利ストアby YATA」，更是一田首間打破超市經營模式的全新概念店。新店位於沙田帝逸酒店地下，佔地3,771呎，主打「速買‧速煮‧速食」概念，將於9月6日（星期日）正式開幕，TOPick記者今日就率先為大家直韓新店特色及優惠！

全店佔地3,770呎，是個迷你版超市。（湯炳強攝）

香港人最緊要「快」，一田即將開幕的第13間分店亦會以此為題，以日文便利店「コンビニ」（KONBINI）命名，並仿傚日式便利店經營模式，主打「速買‧速煮‧速食」概念，在佔地3,000呎的迷你超市內售賣各種話題輕食與食材，迎合節奏急速港人輕鬆省時地解決早午晚三餐。

正門當眼位置，有一田超市必備的人氣日本水果。（湯炳強攝）

北海道Seicomart專區

一田獨家聯乘北海道人氣便利店Seicomart，引入其自家品牌Secoma超過70款日本製飲品零食，推介包括北海道蜜瓜味啫喱、即食烤昆布、牛奶咖啡及乳酪飲品等，喜歡北海道美食的朋友不容錯過。

獨家聯乘日本顧客滿意度最高便利店自營品牌Secoma，有逾70款日本直送產品。（湯炳強攝）

「蛋」料理專區

「KONBINI便利ストアby YATA」首度登場更以「蛋」為開幕主題，雲集百變日式蛋料理，包括有極濃味蛋、即食半熟溫泉蛋、厚燒玉子及雞蛋布甸等，正門及場內更有多個「蛋蛋」cute爆打卡位，大人細路都鍾意。

正門的雞蛋立體公仔，是打卡位之一。（湯炳強攝）

早餐區

KONBINI便利店營業時間是由一田各分店中最早，由早上8時半開始，設有麵包專區有新鮮送到的A-1 Bakery袋裝麵包、Kagome果昔及Balance Power營養能量餅等，並設有新鮮橙汁自動販賣機及Georgia咖啡機，一分鐘內即歎到鮮榨橙汁及香濃咖啡。

早餐區有鮮橙汁自動販賣機及Georgia咖啡機，1分鐘內即有新鮮果汁咖啡飲。（湯炳強攝）

午餐區

雖然便利店沒有即食熱食供應，但設有「READY TO EAT」立食區，包括獨家供應穗膳飯糰專門店的多款日式便當、飯糰及意粉，或可選日本直送的特別口味杯麵，並可在立食區即沖即食。

立食區設有微波爐及熱水，方便客人買杯麵即沖即食。（湯炳強攝）

店家亦特別精選一系列健康美食，包括低卡路里的蒟蒻麵、蒟蒻粥及生果拼盤等，最適合減肥中的OL。

晚餐區

晚餐方面，便利店網羅多款來自中、西、日的急凍速食料理，包括有燉湯、餸菜包及甜品，只需簡單翻熱便可食用，省時又方便。

有多款日本直送果汁酒及啤酒（湯炳強攝）

首推本地手工製造粵菜餸包「師家菜」系列，每包2人份量，不含防腐劑及人工色素，有紅燒豬軟骨、清湯牛腩及泡椒雞翼尖等。想飲湯的話，另有龍躉燉湯系列，包括海玉竹無花果、地老鼠烏豆、牛大力土茯苓燉綠洲花尾龍躉，滋補有益。

日本代表則有Table Mark即食系列，推介美味大阪燒、迷你春卷、鬆軟奄列飯及炸咖喱男爵薯餅等，只需放微波爐加熱即食，最啱懶人用。

推介必買︰

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  • 多款穗膳便當，特價$46起（湯炳強攝） 美妝專區（黃依情攝）

開店優惠

KONBINI便利ストアby YATA將於9月6日（星期日）正式開幕，開店首天（9月6日早上10時）的首100名進場顧客，更可獨贈開店限定福袋1份，先到先得，送完即止。

單一購物淨額滿$200或以上，即可獲贈開店紀念版2合1太陽蛋矽膠隔熱墊一套。（湯炳強攝）

而由9月6日起，凡於KONBINI便利店內單一購物滿$200或以上，即可獲贈開店限量紀念版2合1太陽蛋矽膠隔熱墊一套，將「蛋黃」拆開更成為杯墊，可愛又實用。

便利店設有自助付款機，夠方便。（湯炳強攝）

KONBINI便利ストアby YATA
地址︰沙田源康街1號帝逸酒店地下（港鐵石門站B出口）
電話：3611 1078
營業時間：8:30am – 8:00pm

記者︰黃依情

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