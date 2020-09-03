  • 31°C
香港時間 : 2020903日 (週四) 10:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 細So 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【細So出軌】白滑KOL「阿B」現真身　兩孩之母Macy認不倫戀：與細So是認真【多圖】

娛樂 08:37 2020/09/03

分享：

熱門 細So 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

細So出軌對象白滑KOL「阿B」真身是兩孩之母Macy（練美施）。

細So小三「阿B」曝光，原來是靚媽練美施（Macy）。前商台DJ細So蘇耀宗被踢爆背妻偷食白滑KOL「阿B」，而細So亦承認出軌，並獲太太大方原諒。可是事件卻未平息，昨晚（9月2日）爆出「阿B」被細So傳染性病。

當大眾好奇小三「阿B」究竟是誰，她的真身終於曝光，原來便是練美施（Macy），而且Macy也是已婚人士，並育有兩個小孩，細So這段不倫戀實在複雜。

現年35歲的Macy經營網店，主攻童裝及首飾。因為Macy已是兩孩之母，卻保養得非常好，皮膚白滑兼身材fit，所以成為自家生意生招牌，不時在社交平台上載靚相，甚至與子女的生活點滴照片及短片，建立靚媽溫馨幸福形象。

【細So出軌】被指傳染性病給小三「阿B」　細So承認帶太太求醫做身體檢查

靚媽練美施Macy曾為內衣拍廣告。

認真心愛細So

不過在昨晚，她正就是與細So不倫戀的「阿B」身份曝光後，形象盡毀，Macy亦已把IG及Facebook帳戶關閉。

她回覆傳媒指，與細So的感情是認真，聲稱認為對方是真的愛她，同時稱亦很相信對方，因此二人的關係才維持2年半之久。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【細So出軌】被爆背妻偷食後首次公開現身　細So合十道歉：我係一個犯咗錯嘅人
15:51 2020/09/02
【細So出軌】被爆背妻偷食後首次公開現身　細So合十道歉：我係一個犯咗錯嘅人
蘇耀宗 娛樂人物職業 婚外情 出軌 商業電台

最高瀏覽

【細So出軌】被指傳染性病給小三「阿B」　細So承認帶太太求醫做身體檢查
20:30 2020/09/02
【細So出軌】被指傳染性病給小三「阿B」　細So承認帶太太求醫做身體檢查
【細So出軌】細So情史多曾秘戀葉佩雯　藝人車泳希被推測是偷食事件主角
13:49 2020/09/02
【細So出軌】細So情史多曾秘戀葉佩雯　藝人車泳希被推測是偷食事件主角
【居屋2020】新居屋及白居二9月10日接受申請　4大新居屋屋苑料折扣或增至57折
10:30 2020/09/02
【居屋2020】新居屋及白居二9月10日接受申請　4大新居屋屋苑料折扣或增至57折