【細So出軌】白滑KOL「阿B」現真身　兩孩之母Macy認不倫戀：與細So是認真【多圖】

▲ 細So出軌對象白滑KOL「阿B」真身是兩孩之母Macy（練美施）。

細So小三「阿B」曝光，原來是靚媽練美施（Macy）。前商台DJ細So蘇耀宗被踢爆背妻偷食白滑KOL「阿B」，而細So亦承認出軌，並獲太太大方原諒。可是事件卻未平息，昨晚（9月2日）爆出「阿B」被細So傳染性病。

當大眾好奇小三「阿B」究竟是誰，她的真身終於曝光，原來便是練美施（Macy），而且Macy也是已婚人士，並育有兩個小孩，細So這段不倫戀實在複雜。

現年35歲的Macy經營網店，主攻童裝及首飾。因為Macy已是兩孩之母，卻保養得非常好，皮膚白滑兼身材fit，所以成為自家生意生招牌，不時在社交平台上載靚相，甚至與子女的生活點滴照片及短片，建立靚媽溫馨幸福形象。

【細So出軌】被指傳染性病給小三「阿B」 細So承認帶太太求醫做身體檢查

▲ 靚媽練美施Macy曾為內衣拍廣告。

認真心愛細So

不過在昨晚，她正就是與細So不倫戀的「阿B」身份曝光後，形象盡毀，Macy亦已把IG及Facebook帳戶關閉。

她回覆傳媒指，與細So的感情是認真，聲稱認為對方是真的愛她，同時稱亦很相信對方，因此二人的關係才維持2年半之久。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3