【新冠肺炎】The Rock一家四口同確診　狄維莊遜跟妻女隔離：樂觀面對

▲ The Rock染新冠肺炎。

48歲美國影星狄維莊遜（Dwayne“ The Rock” Johnson）周三（9月2日）在Instagram宣布，指他與妻子及女兒在新型冠狀病毒測試結果均呈陽性，現正接受隔離。

狄維莊維拍片分享，他跟妻子Lauren以及兩名女兒，包括2歲的Tiana和4歲Jasmine同受感染，並形容是他們從未遇過其中一個最挑戰性以及困難的事情。

The Rock透露過去兩個多星期情況：「我和太太Lauren以及我的兩個寶貝女兒都確診新冠肺炎。我能說這是我們全家人所遇到最大的挑戰。」

▲ The Rock拍片宣布一家四口確診。

他指自己受過嚴重的傷或是身無分文，但都比不上這件事帶來的挑戰：「因為我現在人生的首要任務就是保護家人。」

他亦透露全家人目前狀況良好，已不再有傳染性，慶幸兩名年幼女兒的病徵輕微。

▲ The Rock曾演出《逃出魔幻紀》系列。

【新冠肺炎】再有荷里活明星確診 《轟天炮》米路吉遜患新冠肺炎

The Rock呼籲公眾面對疫情要嚴於自律，增強自身免疫系統，保持健康，戴口罩保護家人，嚴格禁止室內聚會，並會樂觀面對。

▲ 2歲愛女。

巨星The Rock育有兩女

The Rock曾主演《盜墓迷城2》、《狂野時速》、《逃出魔幻紀》系列等賣座電影，多次入選荷里活最高收入演員之一。

The Rock跟Lauren Hashian由2007年開始發展，至去年結束愛情長跑宣布結婚，二人育有兩名年幼女兒，分別4歲Jasmine及約2歲Tiana Gia。