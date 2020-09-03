【居屋2020】售樓資料出爐　一文看清四大屋苑間格及中伏位

▲ 今期居屋銷售不設實體展覽，申請人要到網站檢視資料，圖為山麗苑模型。（房委會圖片）

居屋逾7,000伙全新單位，房委會已推出宣傳網站，9月10日起接受申請。據售樓資料，今次屋苑各有優點及「中伏位」，其中錦駿苑部分單位有露台設計、彩禾苑有售「三房兩廁」靚間格單位，但兩屋苑部分單位也有機會望見山墳，且屋苑背後有斜坡，日後業主或需分攤高昂維修費。

房委會將推售4個居屋新屋苑，涉7,047伙，焦點落於鑽石山啟翔苑，還有馬鞍山錦駿苑、「現樓」火炭彩禾苑，以及北區皇后山山麗苑，實用面積由278至614呎，原定臨時折扣是63折，平均呎價5,443至9,365元，臨時售價123萬至513萬元，有待房署公布是否更新折扣和售價。

今期居屋綠白表比例是四六比；單身人士配額維持一成，有700個；家有長者配額維持三成，有2,100個。今期居屋家庭入息限額6.6萬元，資產上限170萬元，單身減半。而今年「白居二」配額有4,500個。

鑽石山啟翔苑

共兩座大廈，分別是A座啟怡閣及B座啟悅閣，分別樓高41層及37層，一共940伙，關鍵日期料2023年5月底。單位實用面積由295呎至502呎，臨時售價228.7萬至513.2萬元，屬今期「樓王」。

由於啟翔苑一帶多車、多工廈，幾近所有單位也加設減音窗，部分單位外牆有隔音鰭。另外啟怡閣38樓09室及啟悅閣34樓09室樓底特高，一般居屋單位僅2.75米，但這兩個單位層與層之間高度逾3.1米。

▲ 啟翔苑的模型。（房委會圖片）

火炭彩禾苑

單幢式發展，樓高44層，共806伙，今年8月中已獲發佔用許可，即屬「現樓」。單位實用面積由394呎至614呎，臨時售價253.3萬至488.6萬元。

較受注目是各層11室、12室及17室單位，屬較搶手的「三房兩廁」靚間隔。不過彩禾苑西面有一塊大斜坡，部分位置劃作「認可殯葬區」，又有零散山墳，料影響景觀之餘，業主日後或要分擔較高昂管理維修費。

▲ 彩禾苑的模型。（房委會圖片）

馬鞍山錦駿苑

共5座大廈，樓高37層至40層不等，一共2,079伙，關鍵日期2023年2月底。單位實用面積由311呎至494呎，臨時售價198.7萬至406.3萬元。

2千多伙之中，近半數約983伙，設有面積30呎至41呎不等的減音露台，已計入單位實用面積，主要位處各大廈向西及向北的單位；另外部分單位設減音窗和固定窗。屋苑東南方的斜坡有零散山墳，或影響景觀。

▲ 錦駿苑的模型。（房委會圖片）

北區皇后山山麗苑

共6座大廈，樓高23層至37層不等，一共3,222伙，關鍵日期2021年11月底。單位實用面積由278呎至451呎，臨時售價122.5萬至271.5萬元。

屋苑位處鄉郊區，雖環境較清幽，但南方有大片「認可殯葬區」及山墳，高層單位景觀或受影響。

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記者：吳卓峰