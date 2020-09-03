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【細So出軌】小三「阿B」默認曾為細So人工流產　兩孩之母Macy：我的腦有問題

娛樂 10:29 2020/09/03

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熱門 細So 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

Macy默認為細So墮胎。

前商台DJ細So蘇耀宗早前被踢爆背妻偷食白滑KOL「阿B」，原來小三「阿B」是網店靚媽練美施（Macy），令各方震驚。本身有美好家庭的練美施（Macy），日前接受傳媒訪問，剖析與細So蘇耀宗的孽緣，更默認為細So蘇耀宗墮胎。

【細So出軌】白滑KOL「阿B」現真身　兩孩之母Macy認不倫戀：與細So是認真【多圖】

Macy與細So一樣有家室。（取自FB）

為不倫戀墮胎

Macy小三身份曝光後接受傳媒訪問剖白與細So的不道德情緣，Macy對跟細So的戀情，一開始深感抱歉，認為自己和細So的關係中，身體受過多次傷害，更曾做過不止一次手術，其中有關於子宮頸切除手術，但連細So都不知情。

Macy被傳媒詢問是否為細So墮胎時，選擇坦白的Macy突然沉默，不斷迴避墮胎問題，表示子宮手術只有自己及丈夫知道，朋友也是事後才知道。再三追問下，Macy用：「不回應。」似默認為細So做過流產手術。

對於爆料的朋友，Macy表示對方只是為自己抱不平，但事前知道其舉動一定會阻止。

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【細So出軌】被指傳染性病給小三「阿B」　細So承認帶太太求醫做身體檢查

兩孩之母獲丈夫原諒

自動斬斷和細So孽緣的Macy，在朋友的爆料中得悉她因為細So而感染性病，Macy表示自己和丈夫有定期驗身，相信性病與丈夫無關，Macy向傳媒表示，對於把性病傳給老公，她稱已得老公原諒並會一齊面對。

Macy強調丈夫是「好好先生」和「好爸爸」，不希望自己的事影響低調的丈夫。

最後Macy悲痛表示自己對細So是認真的，即使不少負面的事情，他仍然相信對方對自己真心。雖然這段關係開始是錯，但當中的事情是真的，自己也對細So付出真愛。希望坦白交代一切後能平息事件，保護自己的家人和朋友。

Macy與細So一樣有家室。（取自FB）

Macy曾發文：撇下很易，承擔很難

另外，Macy現時已把社交平台刪除，但之前她曾發文，表示對感情看法。

她寫道：「不是我不想出聲，只是我不想扮受害人，不是我想哭，而是眼淚自然就流出來了。如果我做不到，我說什麼，都沒有用，連不期然流出來的眼淚，都是一種錯。」

Macy又指：

你說得對，我的腦，有問題。撇下很易，承擔很難，深呼吸一千次一萬次，都不夠。

Macy似為跟細So的不倫戀剖白。

Macy剖白全文　【下一頁

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撰文 : TOPick柴犬出動

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