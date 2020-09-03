【疫情減壓】K11 MUSEA秘密文化藝術空間登場　展出草間彌生Erwin Wurm大師級作品

▲ K11 MUSEA最新館藏為草間彌生作品《再生時刻》（左），圖右為Erwin Wurm作品《半大西服》，置於戶外雕塑公園。

新冠疫情第三波緩和，大家也暫時鬆一口氣，可以適時外出走走，舒活一下筋骨，其實又未必要到郊外，巿區中也有文化藝術綠洲，為大家激活繃緊大半年的防疫情緒。

香港文化矽谷K11 MUSEA自去年開幕以來，大家均對於Bohemian Garden下層的「秘密空間」感到好奇，現在這個「秘密空間」正式登場了。

▲ K11 Art & Cultural Centre建築特色獨特。（K11 MUSEA提供）

收藏草間彌生作品《再生時刻》

位於K11 MUSEA 6 樓的 K11 Art & Cultural Centre佔地逾 10萬呎，各處遍布精心策展、來自世界各地最富想像力的博物館級藝術傑作，當中包括由國際藝術家禤善勤、Sterling Ruby、Mary Weatherford、Matthias Weischer、草間彌生及Turner Prize得主 Oscar Murillo 的頂尖作品，而戶外的 K11 雕塑公園(K11 Sculpture Park) 則展示著Katharina Grosse、Erwin Wurm及Tatiana Trouve的雕塑作品。

隨著6樓的K11 Art & Cultural Centre開幕，K11 MUSEA的博物館級的收藏品再提升至另一層次。最新收藏包括草間彌生的《再生時刻》，雕塑代表著人類在現代社會的動盪中必須經歷的種種掙扎，亦是草間彌生在 21 世紀躍升至國際舞台上傑出地位的一項別具意義的非凡作品。

▲ Mary Weatherford 《Timo 、Danny 、Nasim 和 Mary 共遊龍舌蘭園》2019，Flashe 塑膠顏料、霓虹燈、亞麻布（K11 MUSEA提供）

館藏另一亮點落在洛杉磯畫家 Mary Weatherford的《Timo 、Danny、Nasim和Mary共遊龍舌蘭園》。Mary Weatherford為當代畫家中的代表，不僅傳承了美國抽象繪畫的傳統，也是這領域內最前瞻、最大膽的實踐者之一。還有本地藝術家禤善勤的《樹木》藉由刻劃錯置的樹枝刻畫颱風後的景象，以表達颱風過後的滿目瘡痍但又生機處處。

雕塑公園沉浸於藝術與自然

至於在綠蔭環抱下的K11雕塑公園，則展示著3件由著名藝術家 Katharina Grosse、Tatiana Trouve及Erwin Wurm創作的雕塑。

其中一件最吸睛的，是Erwin Wurm的《半大西服（切割雕塑系列）》。藝術家探索以人體作為雕塑的概念，以詼諧的手法諷刺日常生活中的一些荒謬現象。《半大西服（切割雕塑系列）》描述一件穿著淡粉紅西裝的人形雕塑，定格在令人忍俊不禁的滑稽姿勢，其中一條腿伸向半空，又缺少了半個上半身。

▲ Tatiana Trouvé《重複折疊》2013，銅、 銅綠、混凝土（K11 MUSEA提供）

Tatiana Trouve的《重複折疊》以銅和水泥重塑緊急時用來包裹作品方便運送的毛毯和包裝箱，在被丟棄之前，這些物品被折疊起來的狀態。

▲ 300多支玻璃圓柱組成的幕牆完美連接室內外空間，融合藝術與建築美學。（K11 MUSEA提供）

玻璃圓柱外牆構成海濱獨有聲音風景

K11 MUSEA透過建築與藝術對話，特別在6樓以300多支玻璃圓柱組成的幕牆完美連接室內外空間，融合藝術與建築美學。玻璃圓柱更借助大自然營造特別聲效，構成博物館與維港海濱獨享的聲音風景。

記者：Elenor