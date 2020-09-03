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PRADA再度聯乘adidas　意大利製最高品質Superstar下星期二限量面世

休閒 10:17 2020/09/03

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熱門 細So 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

Prada繼去年年尾首次夥拍adidas後，第二擊將在下星期二推出。（圖片由adidas提供）

時裝品牌與運動品牌推出聯乘系列，市面上的例子實在太多，不是每一個都值得討論，但假若是超級品牌Prada與adidas聯手，被看高一線是肯定的，下星期二（9月18日）兩個品牌二度聯手再次出擊，如無意外應該和上次一樣一天之內全部售罄的情況出現，大家要買趁手。

黑白版本是Superstar最經典的色相，今回Prada沿用固有顏色，但用上高級的皮革製造。（$3,950/圖片由adidas提供）

留意鞋舌有Prada和adidas字樣。（圖片由adidas提供）

去年12月Prada破天荒聯同adidas推出一對意大利製造的全白色限量Superstar球鞋，不到一天火速售罄。
事隔9個月，第二擊再次推出，今次Prada和上次一樣都選擇了Superatar作為聯乘對象，分別推出黑、白黑、銀白等3種配色，設計上看似沒有太大改動，但落在Prada手上，一切自然都要盡善盡美。

銀白色聯乘Superstar是3對中最搶眼的一款。（$3,950/圖片由adidas提供）

鞋身有Prada Made in Italy字樣。（圖片由adidas提供）

首先球鞋生產地方面，這次告別中國或越南等這些大部分普遍球鞋的生產地，改而移師到意大利中部的Le Marche生產，鞋面應用高級皮革，鞋側印上Prada和Made in Italy字樣以示身份象徵。此外，鞋舌與鞋墊處亦有雙方品牌的商標。

全黑版看似和普遍的Superstar沒有太大分別，箇中原因是Prada想表達品牌優良造工的一面。（$3,950/圖片由adidas提供）

但可幸的是今次這3對對限量版除了在Prada的專門店、特定的adidas旗艦店和Joyce有售外，網店prada.com、adidas.com亦有供應，但根據上次一推出就立即秘殺的經驗，大家在下星期二可要盡早出動。

記者：何偉雄

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