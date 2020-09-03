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【著數優惠】譚仔聯乘本地插畫師推18款「譚仔遮遮」　堂食或外賣加$40換購限定香港特色長傘

休閒 11:24 2020/09/03

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熱門 細So 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

譚仔雲南米線與18位本地人氣插畫師合作，以香港18區為主題創作「譚仔遮遮」，9月7至12日到指定分店，全日惠顧任何堂食或外賣自取，即可以$40換購。（譚仔雲南米線 圖片）

譚仔姐姐賣「譚仔遮遮」！近日譚仔雲南米線與18位本地人氣插畫師合作，以香港18區為主題，以當區特色創作長遮，款款不單能顯色本土文化，更各具每位插畫師的個人創作色彩，可愛、搞怪的作品都有，更是「本土嘢」，甚具收藏價值！

18位插家師包括謝曬皮、癲噹、文地貓、馬仔市集、東尼電機、怪叔叔の散步道、香港重機、麥東記、賤人新世紀、草日漫畫、路邊攤、DDED、Nothing Serious、Plastic Thing、Kazy Chan、Chocolate Rain、MR. LLH、Hello Wong。

（譚仔雲南米線 圖片）

由9月7日至12日，到指定日期及指定譚仔門店即可換購。全日惠顧任何堂食或外賣自取，就可以$40換購「譚仔遮遮」一把。每區的指定譚仔分店只能換購該區的「譚仔遮遮」，故若想找自己喜歡的插畫師，就記得留意分店款式啦！數量有限、換完即止，緊記要把握時間。

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是次「譚仔遮遮」換領活動為慈善用途，活動收益將不扣除成本，全數撥捐協康會，協助有特殊教育需要（SEN）兒童，換到心水遮遮之餘又幫到人，別具意義。

記者：Panda

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