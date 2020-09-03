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【好人好事】年幼兒子食飯鯁喉無法呼吸　媽媽感激已載客的士接載往醫院救回一命

育兒經 10:51 2020/09/03

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熱門 細So 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

媽媽感激的士司機及乘客接載，救回兒子一命。

小朋友遇到意外，徬徨之際遇上好心人伸出援手，對父母而言是莫大的祝福。有媽媽在社交平台發文稱，近日吃飯時兒子突然噎住，急忙找的士前往醫院，有好心司機和乘客得悉情況，即時讓他們上車飛奔醫院，最後小朋友脫離危險期，媽媽希望向兩名好心人致謝。

有媽媽在facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，她表示，希主出帖感謝救命恩人。她表示，在8月27日晚上7時半左右，小朋友食飯時不慎噎著，無法呼吸，她和丈夫非常擔心，即時報警及到街上截的士，然而當時整條街都沒有車，只有一輛已載客的的士，但她照樣截停的士。

獲好心乘客送贈口罩

當時的士司機和車上乘客得知事件後，二話不說就讓他們一家上車，飛奔醫院。

因為太趕急我同先生都無戴口罩，好心乘客俾咗口罩我哋，送咗支飲品俾我哋，到急症室落車仲同我哋講「Good Luck」。

當時因為情況趕急，她只能匆匆說聲不好意思和「唔該晒」便下車跑往急症室。慶幸經過數日治療，兒子目前已脫離危險期，因此她希望向好心乘客和司機致謝。

因為你同司機停車車埋我哋，先可以趕得到喺黃金時間內搶救到我小朋友，我哋一家真係好多謝你。香港人真係好好！好多有心人！

帖文在短短1日內已獲得逾2000人讚好，不少網民紛紛表示「好人一生平安」、「睇你描述我都覺得好驚險，好彩無事」、「好開心聽到你哋一家平安」，不少人亦祝福小朋友早日康復。

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責任編輯：王明芳

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