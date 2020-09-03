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【飲食速報】元氣壽司聯乘角落生物推造型美食　換取期間限定萌爆特色精品

休閒 11:19 2020/09/03

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熱門 細So 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

元氣壽司聯乘角落小夥伴即日起推期間限定造型美食和系列精品。

人氣大熱的角落小夥伴登陸元氣壽司！炸豬排、炸蝦尾、白熊、貓等大熱角色齊齊跳上餐桌，化身成期間限定的特色餐目，更搖身一變成爲多款可愛造型禮品，治癒度爆燈！

玉米濃湯風味炸蝦卷 （$22）：酥脆彈牙的炸蝦配上香甜濃郁的玉米濃湯醬，炸蝦卷更會以印上炸蝦尾和炸豬排的紫菜包裹，實現他們希望被人吃掉的夢想。

玉米濃湯風味炸蝦卷 （$22）。（相片：元氣壽司提供）

三色腐皮壽司（熟三文魚沙律、玉米沙律及飛魚籽）（$12）

非常害羞、喜歡躲在袋内的貓這次藏身於腐皮壽司之中。以100%日本產米製作，三色腐皮壽司鋪上甘香熟三文魚沙律、清甜玉米沙律和爽脆飛魚籽。

三色腐皮壽司（熟三文魚沙律、玉米沙律及飛魚籽）（$12）。（相片：元氣壽司提供）

炸豬排迷你飯堡（$17）

炸豬排迷你飯堡外層裹上金黃酥脆木魚絲，配上外脆內軟的日本三元豚豬排和爽口生菜，並以酸甜醬汁調味，炸豬排迷你飯堡更會用上多款設計精美的包裝紙。

炸豬排迷你飯堡（$17）。（相片：元氣壽司提供）

煙肉芝士風味章魚燒 （$26）

外皮酥脆的章魚燒，包著煙靭彈牙的八爪魚粒，加上惹味芝士醬、煙肉和紫菜碎。紙盒印上生動的角落小夥伴，特色造型牙籤令人會心微笑。

煙肉芝士風味章魚燒 （$26）。（相片：元氣壽司提供）

意式奶凍（$19）

意式奶凍口感滑嫩，香甜濃郁的奶香洋溢口中，加上黑糖漿於可愛的白熊圖案上，好萌！

意式奶凍（$19）。（相片：元氣壽司提供）

除了特色造型美食，即日起於全線分店憑堂食或外賣自取消費更可換購一系列角落小夥伴精品。數量有限，換完即止。

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角落小夥伴橡筋書籤（炸蝦尾/ 白熊/貓款式）

惠顧堂食或外賣自取滿$150或以上，可加$20換購「角落小夥伴橡筋書籤」（炸蝦尾/ 白熊/貓款式）1個。

炸蝦尾卡套

惠顧堂食或外賣自取滿$150或以上，可加$40換購「炸蝦尾卡套」1個。

炸豬排手挽袋

惠顧外賣自取網上訂購滿$300或以上，可加$45換購「炸豬排手挽袋」1個。

另外元氣壽司更推出隱藏免費驚喜：貓和炸豬排紙扇，至於如何能得到兩款可愛禮品，就要親臨元氣壽司發掘驚喜！

記者：陸明敏

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