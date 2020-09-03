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【酒店優惠】喜來登限時住宿優惠延長退房時間　包早餐兼送600元餐飲消費額【附預訂連結】

休閒 10:52 2020/09/03

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熱門 細So 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

香港喜來登酒店9月住宿優惠多多，還可以享隔日4時退房服務。(酒店提供)

香港喜來登酒店即日至9月30日推出全新「酣睡滿嚐」住宿方案 ($1,500起)，優惠期間包括免費升級行政套房、$600酒店餐飲消費額、每日雙人自助早餐及延長退房至隔日下午4時退房，歎盡25小時愜意時光。

酒店內多間餐廳於9月亦有不少美食主題，咖啡廳正推出「日本花咲蟹鮮度遊」自助晚餐，重點推介北海道花咲蟹及其他海鮮美饌如即開生蠔、波士頓龍蝦等，香煎巨型帶子、鴨肝多士、虎蝦及份量相當的斧頭扒也不容錯過。

咖啡廳正推出「日本花咲蟹鮮度遊」自助晚餐，只吃海鮮頭盤已抵成本。(酒店提供)

獲米芝蓮推介的天寶閣，中菜行政總廚陳偉傑新推多款精緻點心如香蔥和牛酥、巴馬火腿薯泥菠蘿包、安蝦鵝肝鹹水角或其他招牌名菜，如紅鱘米香及黑虎掌菌五味牛肋骨。

還有蠔酒吧、雲海日本餐廳、視佳廊等都預備了豐富而美味的新餐單等大家去享用。

「酣睡滿嚐」住宿優惠

優惠碼：ARN

備註：優惠須視餐廳實際供應情況而定並建議於3天前預訂。請於致電 2369 1111聯絡相關餐廳查詢。如所有餐廳已滿座，酒店將會安排客房送餐服務，以上優惠受相關條款及細則約束；酒店保留隨時終止此優惠活動的權利。

記者：郭秀芳

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