【馬路播毒】生果檔疑亂拋一地垃圾　30度高溫下發臭元朗街坊屢勸不改

▲ 元朗一間生果檔被指在馬路旁隨處丟棄垃圾。

本港新冠肺炎疫情放緩，但仍不能鬆懈。在炎炎攝氏30度夏日下，有網民卻指元朗一間生果檔，經常在馬路旁隨處丟棄垃圾，質疑會污染環境，帶來蟲害和病毒傳播等問題。不少街坊亦留言討論，指多次向相關部門投訴，然而情況仍未得到改善。

據Facebook群組「我食在元朗。你卻在大牌檔」，有網民昨日發帖指元朗一間生果檔，將馬路旁當成「專用垃圾收集站」，把大量垃圾如膠袋、紙箱隨意棄置在馬路旁，不只阻塞道路，在炎炎夏日下垃圾發臭，更恐有播毒之嫌：

而家馬路邊係咪佢嘅專用垃圾收集站？阻住條行人路已經唔在講，將自己舖頭啲垃圾就咁掉喺馬路邊，惹蟲惹病係咪佢負責？

樓主呼籲街坊幫忙向食環署反映事件，有街坊留言，過往也曾向相關部門投訴，但情況依然未有改善。另有部分網民指，留意到該生果檔現時更有出售冰鮮雞，質疑是否有領牌售賣：「宜家賣埋菜同雞」、「昨日見到連冰鮮雞都有得賣！生果檔可以賣雞？」

有網民留言，不只一檔生果榴有此情形，指有另一生果檔佔街1/3面積：「合益街市外更壯觀，彷如花園街一樣冇王管」、「所以街市咁塞車就系咁解！擺到成條馬路都系阻到人/車都無路行！」

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責任編輯：羅嘉欣