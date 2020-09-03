【細So出軌】「阿B」Macy憑靚媽KOL形象月賺14萬　一段孽緣盡毀練美施事業【多圖】

▲ Macy練美施苦心經營幸福靚媽形象，因一段孽緣盡毀。

現年41歲前商台DJ細So（蘇耀宗）被揭背妻出軌，與KOL「阿B」練美施（Macy）開展新逾兩年的孽緣。細So的好老公好爸爸形象破滅，雖然稱已獲太太原諒，但傳媒再爆料指，細So與Macy不倫戀期間，不但曾租屋金屋藏嬌，更有車震，及疑似曾傳性病給對方，Macy又默認曾為細So墮胎，引起公眾嘩然。

在細So被爆出軌偷食時，網民都化身偵探查出「阿B」是誰，最終傳媒指為練美施（Macy）。Macy與細So一樣已做人父母，育有兩小孩，令這段婚外情更添複雜。

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▲ Macy現時經營嬰兒頭飾生意。（經濟日報圖片）

曾擁5間時裝店

現年35歲的練美施經營網店賣嬰兒頭飾，又會分享育兒心得或親子好去處，塑造自己的「靚媽KOL」好形象。

早在21歲，Macy已首次創業，開創自己的時裝王國。她曾接受TOPick訪問分享創業心得指，當時受男友、即現時丈夫影響學造衫，主打女裝市場，由設計到銷售都一手包辦。

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Macy把女裝設計成多功能或有多個穿法，獨特的構思令她創出一條血路，生意蒸蒸日上。

當年，她在銅鑼灣金百利商場，開設首間時裝店一個月後，已在旺角聯合廣場開第二間店，年尾旺季時生意額達30萬元。最高峰時，她旗下的5間分店，生意額高達每月100萬元。

不過，時裝市場之後受淘寶及韓裝的興起而大受打擊，Macy指以前的客人不試衫便付款，但之後買衫常討價還價，令她的生意額慘蝕5至6成，最終決定結業。

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▲ Macy育有兩子女。（網上圖片）

開網店賣頭飾月賺14萬

經過近10年，Macy成為兩子女的媽媽，細女出生後她再萌起創業念頭。Macy自行設計嬰兒頭飾，並於Facebook開設專頁Little Fitting Room，推出自家設計。

她的產品會加入絲紗等物料製作，有別於市場，故走中價路線，售賣頭帶、頭夾、餵奶布，及口水肩等產品，生意額每月可達13萬至14萬元，利潤為5位數字以上，非常厲害。

▲ Macy以自己做生招牌。

除賣產品外，Macy的生意成功之道是會與客人成為好朋友。她會在專頁上分享育兒心得、困難或親子好去處，令客人在專頁中不只購物，還可以得到育兒資訊。客人亦會請教她如何餵奶，連婆媳不和的私人事也會跟她傾訴，因此與客人成為朋友。

Macy的生意頭腦精明，也可說是非常照顧子女。不過，她卻在兩年前與細So發展了不倫戀，令形象破滅，現時她已把IG及Facebook帳戶關閉。

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疑為細So墮胎

她回覆傳媒指，與細So感情認真，聲稱認為對方是真心愛她，同時稱很相信對方，因此二人的關係才維持2年半之久。

Macy亦指身體為細So受過多次傷害，更因患性病而做過手術，之後再指不止一次手術，默認曾為對方墮胎，令各方震驚。