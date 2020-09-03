【全民檢測】僅約5萬個樣本完成檢驗未達政府每日30萬預期　陳肇始：運送流程使時間有差別

▲ 陳肇始續指當局會繼續分析社區隱形傳播的情況。（資料圖片）

今日（3日）為全民檢測計劃開展的第三日，食物及衞生局局長陳肇始在電台節目《千禧年代》中表示，自計劃在於9月1日開展以來，已有4萬9千個樣本完成檢驗，相信今日會有公布相關結果數字。被問到政府之前提過，每日檢測量可以達到30萬，陳肇始指當中涉及流程的問題，樣本並非可以立即送到實驗室，故時間上會有差別。

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陳肇始續提到，本港每日仍有3至4成個案屬於源頭不明，反映社區有隱形傳播者。被問到檢測結果是否會成放寬限聚令的契機，她指要視乎整體結果，當局會繼續分析社區隱形傳播的情況。

提到政府明日（4日）起放寬社交距離措施，對於健身室等室內場所可以重開，但麻雀館及酒吧不能以同一準則重開，陳肇始回應指要逐步有序放寬，如果全部恢復，擔心會增加群組爆發風險。

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記者：郭家穎