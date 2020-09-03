【細So出軌】小三Macy盡刪社交平台避風頭　練美施曾為分手發文：承擔很難

前商台DJ細So蘇耀宗早前被踢爆背妻偷食白滑KOL「阿B」，原來小三「阿B」是網店靚媽練美施（Macy），令各方震驚。本身有美好家庭的練美施（Macy），日前接受傳媒訪問，剖析與細So蘇耀宗的孽緣，更默認為細So蘇耀宗墮胎。

Macy現時已把社交平台刪除，不過她曾在6月時在IG發文，表示對感情看法，當中相信是跟細So分手後的自白。

Macy全文：

不是我不想出聲，只是我不想扮受害人，不是我想哭，而是眼淚自然就流出來了。如果我做不到，我說什麼，都沒有用，連不期然流出來的眼淚，都是一種錯。

我能做的，就只有默不作聲，沒有情緒，無法裝快樂，也沒有資格說難過，就算受到最大傷害，也不能做受害人，因為無法當作是別人的錯，無法轉移視線呃呃氹氹，無法對着其他人行騙，所以，我選擇接受。

你說得對，我的腦，有問題。撇下很易，承擔很難，深呼吸一千次一萬次，都不夠。