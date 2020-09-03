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【新冠肺炎】研究證類固醇可減危重患者2成死亡率　世衞強烈建議使用

社會 13:01 2020/09/03

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一項國際研究證實，皮質類固醇可降低重症患者2成死亡率。

新冠肺炎爆發至今，醫學界正努力研發治療藥物和疫苗。一項刊登於《美國醫學會期刊》（JAMA）的研究發現，皮質類固醇（corticosteroid）藥物能有效降低危重患者死亡率20%。世界衞生組織已將類固醇納入臨床指引，強烈建議重症患者接受類固醇治療。

研究團隊分析來自全球12個國家包括中國、美國、英國等，1,703名新冠肺炎危重患者的臨床數據，病人分別接受3種皮質類固醇藥物，包括氫羥腎上腺皮質素（hydrocortisone）、地塞米松（dexamethasone）、甲基培尼皮質醇（methylprednisolone）治療，發現3種藥物均可降低死亡風險，提高患者的存活率。

是次研究中，678名患者被隨機分配到皮質類固醇治療，當中有222人死亡，死亡率為32.7%；另外1025名則接受日常護理或服用安慰劑，錄425人死亡，死亡率為41.5%。研究團隊估計，如果使用皮質類固醇治療，可減少至少2成的死亡風險。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指出，不少病人情況急轉直下，甚至死亡，主要是因為病毒令身體產生「免疫風暴」，免疫因子攻擊病人器官產生炎症反應，最終導致器官衰竭死亡。

他續指，英國「康復計劃」研究早於6月初發現類固醇對治療嚴重患者有幫助，醫管局上月已參考相關研究，若重症病人起初使用抗病毒藥物無效，醫生會在入院第二周加入類固醇治療，減輕病人炎症反應，臨床上亦看到病人呼吸衰竭能加快復原，有助康復進展。

世界衞生組織昨日（2日）公布，綜合包括上述研究、共8項涉及7,184名病人的大型臨床研究，發現使用類固醇後，每1,000名危重病人可減少87人死亡；而每1,000名嚴重患者則可減少67人死亡。世衞決定將類固醇納入最新的臨床治療指引，強烈建議重症患者使用皮質類固醇治療，但不建議輕症患者使用。

類固醇與日常護理患者死亡率比較
患者情況 28天死亡率
日常護理 類固醇
危重病人 41.5% 32.8%
嚴重病人 33.4% 26.7%
非重症病人 17.6% 21.5%

資料來源：世界衞生組織

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記者：陳子謙

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