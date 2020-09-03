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【新冠肺炎】許樹昌稱若未來一兩周無爆發　食肆堂食很大機會放寬至4人一枱

社會 10:55 2020/09/03

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熱門 細So 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，倘若未來一至兩星期沒有再爆發，食肆堂食很大機會可以放寬至4人一枱。（資料圖片）

本港疫情似有緩和，港府宣布明日起延長晚市堂食至晚上10時，另按摩院及健身中心等場所亦獲有條件重開。政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，倘若未來一至兩星期沒有再爆發，食肆堂食很大機會可以放寬至4人一枱。

【防疫措施】一文看清9月4日最新防疫措施　晚市堂食、重開健身中心、足球籃球壁球場仍關閉

許樹昌今早（3日）接受電台訪問時指，今次的決定比較審慎及穩陣，相信等多一至兩星期，如果沒有再爆發，食肆堂食很大機會可放寬至4人一枱。他又指，部分大酒樓可以分開上菜及執枱員工，而小店則較難做到；至於食肆室內換氣方面，他料大部分食肆都較難做到，相信於店內添置高效能空氣過濾機亦可。

【全民檢測】僅約5萬個樣本完成檢驗未達政府每日30萬預期　陳肇始：運送流程使時間有差別

當局指現有82萬人預約登記普及檢測計劃，許樹昌說，昨日去過源禾路的中心，檢測做過不停，比較忙。他估計延長旺區的檢測站的機會較高。被問到需要做多少檢測才有代表性，許樹昌表示，只可以說愈多愈好，因第三波疫情至今已有2個多月惟仍未有「零確診」，希望更多人參與全民檢測可以找到隱形傳播鏈，至於會找到多少隱形個案，他指很難估計。

【全民檢測】71.6萬人登記預約　許樹昌：若只有百多萬人參與未必有足夠代表性

另昨增8宗本地感染，當中有一半為不明源頭，許呼籲市民不要鬆懈，雖只是單位數字，惟不明源頭的比率較高，有可能會在社區再擴散，仍要繼續做好防疫措施。至於旺角維景酒店有兩名住客確診，他指患者住同一層，有關連的機會高，衞生署可以從樣本的基因排列去追溯。

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記者：郭詩詩

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