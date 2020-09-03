【日本新事】涉谷MIYASHITA PARK一站式新地標　結合酒店商場公園跟原宿車站相連

▲ Rayard MIYASHITA PARK商場外貌。（圖片來源︰MIYASHITA PARK）

大家每次到日本東京旅行，涉谷及原宿一帶也是必到地區吧！上月在涉谷和原宿之間的地段就有一個全新地標出現，經翻新後的宮下公園將以「MIYASHITA PARK」的名字重新開放，內裏還包括商場Rayard MIYASHITA PARK及酒店sequence MIYASHITA PARK，足夠大家玩足一日。

▲ MIYASHITA PARK公園。（圖片來源︰MIYASHITA PARK）

大家已經有一段時間未能飛日本、想念鄉下快要瘋嗎？東京涉谷及原宿一帶近日又多了一個新景點，為了2020年東京奧運，日本政府將原先為平民化公園的宮下公園，改建成一個包括吃喝玩樂及住宿都齊全的地標，內裏包括公園、商場及酒店，並以嶄新的MIYASHITA PARK重開。

▲ MIYASHITA PARK公園設有攀石牆。（圖片來源︰MIYASHITA PARK）

商業設施分成南街區及北街區，兩大街區頂樓則是相通的公園綠地，與原宿車站相連的sequence MIYASHITA PARK酒店共有240間客房，給遊客最方便的交通網絡。

集合了涉谷及原宿的潮流，Rayard MIYASHITA PARK商場內引入了多個國際及本地品牌，當中有不少僅在此限的日本限定產品。而食肆也多不勝數，並特設「涉谷橫丁美食街」，整個布置相當親民亦極具街頭氣氛。

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除此之外，sequence MIYASHITA PARK酒店設於宮下公園北面的原宿車站附近，除了交通方便，酒店更首次實施下午2點退房的政策，比起一般酒店11點退房著實窩心得多，就連早餐也延長至12點，最適合想hea住旅行的大家。

酒店最上層的Restaurant & Cafe餐飲區，邀請了西麻布知名主廚永島健志先生規劃結合創意的精緻料理，有美食加上公園美景，簡直是一大享受。

記者︰Maria