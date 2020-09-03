  • 33°C
香港時間 : 2020903日 (四) 13:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【花木蘭】劉亦菲主演新戲一波三折終上映有期　迪士尼真人電影挑戰疫境

娛樂 11:42 2020/09/03

分享：

熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

迪士尼真人電影《花木蘭》（Mulan）曾受新冠肺炎影響而多次延期。

由劉亦菲、甄子丹、李連杰及鞏俐主演的迪士尼真人電影《花木蘭》（Mulan）曾受新冠肺炎影響而多次延期，隨着新冠肺炎疫情漸轉穩定，《花木蘭》預計於9月17日上映。

新冠肺炎疫情影響全球，迪士尼真人電影《花木蘭》也因而需要再三延期，曾一度被撤檔，不排在今年上映的名單內。

迪士尼宣布放棄劉亦菲《花木蘭》北美戲院上映　9月4日在Disney+直接上架

劉亦菲主演的迪士尼真人電影《花木蘭》（Mulan）上映有期。

迪士尼日前宣布《花木蘭》放棄在北美院線發行，將直接把影片放到網上串流平台，美國和部分市場在9月4日於Disney+可收看到《花木蘭》。或許迪士尼考慮到香港暫未有​Disney+，因而安排《花木蘭》於9月17日在香港的戲院上映。

【新冠肺炎】劉亦菲《花木蘭》票房失利　挪威上映兩天累收不足7000港元

其實迪士尼近年把不少經典動畫電影「真人化」，包括《美女與野獸》（Beauty and the Beast）及《阿拉丁》（Aladdin）等，票房亦十分成功。《花木蘭》找來了劉亦菲、甄子丹、李連杰、鞏俐等主演，一心再下一城，可是影片因新冠肺炎不斷延期，未知最終票房如何。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【新冠肺炎】迪士尼Marvel 電影映期大調整　花木蘭+黑寡婦美國上映有期香港未定
13:08 2020/04/06
【新冠肺炎】迪士尼Marvel 電影映期大調整　花木蘭+黑寡婦美國上映有期香港未定
【花木蘭】李連杰30歲後才學英語　僅小學程度卻練成流利英語【有片】
13:08 2020/03/10
【花木蘭】李連杰30歲後才學英語　僅小學程度卻練成流利英語【有片】
【新冠肺炎】迪士尼真人版《花木蘭》一波三折　疫情或影響映期被指內容暴力
12:34 2020/02/24
【新冠肺炎】迪士尼真人版《花木蘭》一波三折　疫情或影響映期被指內容暴力
劉亦菲 花木蘭 Disney 鞏俐 李連杰 甄子丹 電影 演員 娛樂機構

最高瀏覽

【細So出軌】被指傳染性病給小三「阿B」　細So承認帶太太求醫做身體檢查
20:30 2020/09/02
【細So出軌】被指傳染性病給小三「阿B」　細So承認帶太太求醫做身體檢查
【細So出軌】細So情史多曾秘戀葉佩雯　藝人車泳希被推測是偷食事件主角
13:49 2020/09/02
【細So出軌】細So情史多曾秘戀葉佩雯　藝人車泳希被推測是偷食事件主角
【居屋2020】新居屋及白居二9月10日接受申請　4大新居屋屋苑料折扣或增至57折
10:30 2020/09/02
【居屋2020】新居屋及白居二9月10日接受申請　4大新居屋屋苑料折扣或增至57折