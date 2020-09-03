【花木蘭】劉亦菲主演新戲一波三折終上映有期　迪士尼真人電影挑戰疫境

▲ 迪士尼真人電影《花木蘭》（Mulan）曾受新冠肺炎影響而多次延期。

由劉亦菲、甄子丹、李連杰及鞏俐主演的迪士尼真人電影《花木蘭》（Mulan）曾受新冠肺炎影響而多次延期，隨着新冠肺炎疫情漸轉穩定，《花木蘭》預計於9月17日上映。

新冠肺炎疫情影響全球，迪士尼真人電影《花木蘭》也因而需要再三延期，曾一度被撤檔，不排在今年上映的名單內。

迪士尼宣布放棄劉亦菲《花木蘭》北美戲院上映 9月4日在Disney+直接上架

▲ 劉亦菲主演的迪士尼真人電影《花木蘭》（Mulan）上映有期。

迪士尼日前宣布《花木蘭》放棄在北美院線發行，將直接把影片放到網上串流平台，美國和部分市場在9月4日於Disney+可收看到《花木蘭》。或許迪士尼考慮到香港暫未有​Disney+，因而安排《花木蘭》於9月17日在香港的戲院上映。

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其實迪士尼近年把不少經典動畫電影「真人化」，包括《美女與野獸》（Beauty and the Beast）及《阿拉丁》（Aladdin）等，票房亦十分成功。《花木蘭》找來了劉亦菲、甄子丹、李連杰、鞏俐等主演，一心再下一城，可是影片因新冠肺炎不斷延期，未知最終票房如何。