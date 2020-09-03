【哄搶榴槤】523人瘋搶食榴槤後集體中毒 疾控中心：榴槤被海水污染有副溶血性弧菌
上月廣西有一艘裝滿榴槤的貨船側翻後，不少大媽大叔紛紛到海灘瘋搶漂浮在海面的榴槤，並於進食後出現嘔吐、腹瀉等，至少523人食物中毒。日前，當地疾控中心公布調查結果，發現中毒的原因是榴槤經海水浸泡或被污染，染有副溶血性弧菌，導致食物中毒。
綜合內媒報道，廣西疾控中心表示案件真兇為「副溶血性弧菌」。副溶血性弧菌日常喜歡潛伏於魚、蝦、蟹、貝類等水產，是次事件，由於榴槤經海水浸泡，或會污染，故進食後導致食物中毒。
哄搶榴槤事件過程，請睇【下一頁】
據本港食安中心，副溶血性弧菌食物中毒潛伏期約4至30小時，一般為12至24小時。
患者會：
- 腹痛
- 肚瀉
- 嘔吐
- 有時輕微發燒
副溶血性弧菌天然出現於熱帶至溫帶沿岸和河口，可附在當地生長的水產而迅速繁殖，繁殖能力極高，在攝氏18至22度的室溫下幾小時，即可以幾何級數繁殖。
進食這些受污染及未煮熟的海產，容易感染副溶血性弧菌。雖然烹煮可把副溶血性弧菌殺死，但受污染的用具和雙手等會再污染水產。
預防感染副溶血性弧菌
要預防副溶血性弧菌，需徹底煮熟食物。只要攝氏75度或以上，經數分鐘的烹煮，已可將副溶血性弧菌殺死，尤其是海產，要徹底洗淨和煮熟方可進食，進食前和如廁後要洗手。
另外，負責處理食物的人士，亦要注意食物衛生，避免生和熟的食物交叉污染。對於一些可以生食的海產，運送及儲存時必須將食物適當地冷藏。
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責任編輯：羅嘉欣