【瘋搶榴槤】523人瘋搶食榴槤後集體中毒　疾控中心：榴槤被污染致食物中毒

▲ 523人瘋搶食榴槤後集體中毒，疾控中心指與副溶血性弧菌有關。

今年8月廣西有一艘裝滿榴槤的貨船側翻後，不少大媽大叔紛紛到海灘瘋搶漂浮在海面的榴槤，並於進食後出現嘔吐、腹瀉等，至少523人食物中毒。日前，當地疾控中心公布調查結果，發現中毒的原因是榴槤經海水浸泡或被污染，染有副溶血性弧菌，導致食物中毒。

綜合內媒報道，廣西疾控中心表示案件真兇為「副溶血性弧菌」。副溶血性弧菌日常喜歡潛伏於魚、蝦、蟹、貝類等水產，是次事件，由於榴槤經海水浸泡，或會污染，故進食後導致食物中毒。

哄搶榴槤事件過程，請睇【下一頁】

據本港食安中心，副溶血性弧菌食物中毒潛伏期約4至30小時，一般為12至24小時。

患者會：

腹痛

肚瀉

嘔吐

有時輕微發燒

副溶血性弧菌天然出現於熱帶至溫帶沿岸和河口，可附在當地生長的水產而迅速繁殖，繁殖能力極高，在攝氏18至22度的室溫下幾小時，即可以幾何級數繁殖。

進食這些受污染及未煮熟的海產，容易感染副溶血性弧菌。雖然烹煮可把副溶血性弧菌殺死，但受污染的用具和雙手等會再污染水產。

預防感染副溶血性弧菌

要預防副溶血性弧菌，需徹底煮熟食物。只要攝氏75度或以上，經數分鐘的烹煮，已可將副溶血性弧菌殺死，尤其是海產，要徹底洗淨和煮熟方可進食，進食前和如廁後要洗手。

另外，負責處理食物的人士，亦要注意食物衛生，避免生和熟的食物交叉污染。對於一些可以生食的海產，運送及儲存時必須將食物適當地冷藏。

同場加映，急性腹瀉宜吃食物、小兒腹瀉的健脾胃食療：

▲ 急性腹瀉宜吃食物。

▲ 急性腹瀉宜吃食物。

▲ 急性腹瀉宜吃食物。

▲ 急性腹瀉宜吃食物。

▲ 小兒腹瀉的健脾胃食療。

▲ 4種類型腹瀉。

▲ 小兒腹瀉的健脾胃食療。

▲ 小兒腹瀉的健脾胃食療。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣