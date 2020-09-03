【反黑路人甲】馮盈盈被指口部表情誇張 FYY虛心接受批評認過份用力咬字 娛樂 11:25 2020/09/03 分享： 熱門 細So 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 ▲ 眾演員出席宣傳《反黑路人甲》。（東星圖片） 《反黑路人甲》眾演員王浩信、張振朗、馮盈盈、湯怡、高海寧、姜大衞、朱敏瀚、賴慰玲、傅嘉莉、徐榮、許家傑、李成昌、秦煌等出席記招宣傳。 馮盈盈對於有觀眾指她在《反黑路人甲》演出時，口部表情太誇張，而一直懶音問題被詬病的盈盈坦言，拍攝時因為了咬字清晰而特別在意口部發力，可是卻適得其反。 ▲ 馮盈盈上課改善咬字情況。（東星圖片） 盈盈表示已聘言語治療上課，發現自己舌頭擺放位置出了問題，而她會繼續接受上課以作改善。此外，好亦找了資深報幕員羅山老師教導粵語正音，改善懶音問題。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【反黑路人甲】姜大衛結婚46年愛妻專一 陪李琳琳共走抗癌路：冇咗佢唔得 13:39 2020/08/27 【反黑路人甲】姜大衛結婚46年愛妻專一 陪李琳琳共走抗癌路：冇咗佢唔得 【反黑路人甲】湯怡演藝圈打滾多年曾萌去意 零收入日子當磨練：現在是個好時機 16:07 2020/09/02 【反黑路人甲】湯怡演藝圈打滾多年曾萌去意 零收入日子當磨練：現在是個好時機 【反黑路人甲】7位美女同場「爭奪」王浩信 靚媽賴慰玲+最佳女友湯怡逆齡生長【有片】 16:49 2020/09/02 【反黑路人甲】7位美女同場「爭奪」王浩信 靚媽賴慰玲+最佳女友湯怡逆齡生長【有片】 馮盈盈 電視劇 TVB 香港小姐