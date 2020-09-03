【反黑路人甲】馮盈盈被指口部表情誇張　FYY虛心接受批評認過份用力咬字

▲ 眾演員出席宣傳《反黑路人甲》。（東星圖片）

《反黑路人甲》眾演員王浩信、張振朗、馮盈盈、湯怡、高海寧、姜大衞、朱敏瀚、賴慰玲、傅嘉莉、徐榮、許家傑、李成昌、秦煌等出席記招宣傳。

馮盈盈對於有觀眾指她在《反黑路人甲》演出時，口部表情太誇張，而一直懶音問題被詬病的盈盈坦言，拍攝時因為了咬字清晰而特別在意口部發力，可是卻適得其反。

▲ 馮盈盈上課改善咬字情況。（東星圖片）

盈盈表示已聘言語治療上課，發現自己舌頭擺放位置出了問題，而她會繼續接受上課以作改善。此外，好亦找了資深報幕員羅山老師教導粵語正音，改善懶音問題。