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【全民檢測】楊潤雄視察紅磡一官校檢測中心　籲市民參與檢測

社會 11:36 2020/09/03

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

楊潤雄（中）視察官校的社區檢測中心。（楊潤雄fb）

全民檢測踏入第3日， 在全港141個社區檢測中心之中，官立學校佔24個。今早（3日）教育局局長楊潤雄視察馬頭涌官立小學（紅磡灣），了解檢測環境及情況。

楊指出，所有用作社區檢測中心的官立學校，均實施社交距離和感染控制措施，檢測者須戴上口罩；進入校舍前須量度體溫；透過預約安排減少人群聚集；只安排檢測於校舍內的指定範圍進行； 按校舍的實際情況，安排學校人員及檢測人士分流； 專人每天消毒兩次等。而在全民檢測結束後，更會徹底清潔場地，確保校園衞生。

他認為，「普及社區檢測計劃」有助防疫抗疫，為中小學及幼稚園稍後逐步恢復面授課堂締造有利條件。他欣悉並感謝學校同工對此表示支持，津貼小學議會、香港資助小學校長會、官立小學校長協會、政府中學校長協會及新界校長會等，已先後發表聲明或發信予會員，呼籲教職員、學生及家長參與檢測計劃，確保身體健康，為重返校園做好準備。

他相信，社區越是多人參與檢測，計劃的成效就會愈大，呼籲全港師生參與。

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責任編輯：吳卓峰

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