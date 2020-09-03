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【自私人夫】要求老婆返工賺錢湊仔做家務全包　自私丈夫抱怨：我要全力衝刺事業

親子 12:13 2020/09/03

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

台灣一名自私人夫要求妻子賺錢、湊仔、做家務一一包辦。

家庭是靠夫妻兩人共同維繫，然而台灣一名人夫於社交媒體投稿，抱怨自己的妻子沒有上進心，希望她外出尋找自己喜歡的工作賺錢，另外還要照顧好子女、做好家務，待他收工回家後可以好好休息，「這樣我才能全力衝刺我的事業」，結果帖文一出引起網民炮轟。

一名人夫於Facebok專頁「靠北老婆」投稿抱怨自己妻子，期望妻子有上進心，不要只懂拿家用，減少他的壓力，讓他能全力在職場「搏殺」，

希望你除了顧好兩個孩子，也出去找你喜歡的工作，有點上進心不要只想拿家用！

要求妻子照顧孩子做好家務

其後，人夫再羅列出不同的期許，他要求妻子在收工後「順便」接孩子放學，照顧好家中2個孩子，

讓他們每天能吃到媽媽煮的飯菜，好好教孩子功課，看作業。

妻子照顧家庭 人夫「搏殺」事業

另外，他希望他收工回家後看見家中整整齊齊，而2個孩子乖乖上牀睡覺，

回到家我就只想好好休息，我才能全力衝刺我的事業！

人夫更隔空與妻子喊話，「教導」妻子何謂夫妻相處之道，

家由他們二人共同建立，希望妳也能一起分攤，不要讓我壓力那麼大，好嗎？

網民：你有甚麼存在價值？

帖文一出引來網民一面倒怒轟，「家是共同建立的，憑甚麼你就只需要工作賺錢，你老婆卻全部事情都要包辦，樣樣都要老婆做好好」、「又要做家事，還要去工作，還要帶孩子？那換你去做啊，讓你老婆好好衝事業啊」及「依你這樣說，你老婆要你幹嘛？你存在的價值是甚麼？」

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責任編輯：王明芳

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